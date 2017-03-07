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Луценко внесе подання на зняття недоторканності з нардепа у справі про закупівлю "вишок Бойка"

Генпрокурор відмовився назвати прізвище депутата Ради
Генпрокурор Юрій Луценко має намір восени внести подання на зняття недоторканності з депутата Верховної Ради в справі про закупівлю бурових установок за завищеними цінами.
Луценко внесе подання на зняття недоторканності з нардепа у справі про закупівлю "вишок Бойка" Юрій Луценко. Фото: podrobnosti.ua

Генпрокурор зазначив, що колишній заступник голови Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", син депутата Ради від групи "Партія "Відродження" Володимира Кацуби Олександр дав свідчення проти членів організованої групи, що заволоділа держкоштами в особливо великих розмірах при закупівлі 2 плавучих бурових установок у 2011 році.

"Ми зараз провадимо слідство згідно із цими показаннями щодо діючого народного депутата. Коли ця справа буде завершена, я піду (з поданням про зняття недоторканності) у Верховну Раду. Я думаю, що це буде восени", - сказав Луценко в інтерв'ю "5 каналу".

Прізвище депутата Ради генпрокурор назвати відмовився.

Нагадаємо, у 2011 році державне підприємство "Чорноморнафтогаз" придбало дві глибоководні бурові платформи вартістю по $400 млн кожна.

У 2013 році норвезька фірма Ferncliff повідомила, що в 2012 році продала бурову установку через свою дочірню фірму безпосередньо "Нафтогазу" за $220 млн, проте у "Нафтогазі" заявляли, що придбали її через Ризьку судноверф за $400 млн.

Міністром енергетики у 2011-му році був теперішній лідер "Опозиційного блоку" Юрій Бойко, саме через це бурові платформи охрестили "вишками Бойка".

Через анексію Криму обидві вишки перейшли у власність Росії.

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03 07 2017 21:35
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