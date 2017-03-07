Луценко внесе подання на зняття недоторканності з нардепа у справі про закупівлю "вишок Бойка"

Генпрокурор Юрій Луценко має намір восени внести подання на зняття недоторканності з депутата Верховної Ради в справі про закупівлю бурових установок за завищеними цінами.

Генпрокурор зазначив, що колишній заступник голови Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", син депутата Ради від групи "Партія "Відродження" Володимира Кацуби Олександр дав свідчення проти членів організованої групи, що заволоділа держкоштами в особливо великих розмірах при закупівлі 2 плавучих бурових установок у 2011 році.

"Ми зараз провадимо слідство згідно із цими показаннями щодо діючого народного депутата. Коли ця справа буде завершена, я піду (з поданням про зняття недоторканності) у Верховну Раду. Я думаю, що це буде восени", - сказав Луценко в інтерв'ю "5 каналу".

Прізвище депутата Ради генпрокурор назвати відмовився.

Нагадаємо, у 2011 році державне підприємство "Чорноморнафтогаз" придбало дві глибоководні бурові платформи вартістю по $400 млн кожна.

У 2013 році норвезька фірма Ferncliff повідомила, що в 2012 році продала бурову установку через свою дочірню фірму безпосередньо "Нафтогазу" за $220 млн, проте у "Нафтогазі" заявляли, що придбали її через Ризьку судноверф за $400 млн.

Міністром енергетики у 2011-му році був теперішній лідер "Опозиційного блоку" Юрій Бойко, саме через це бурові платформи охрестили "вишками Бойка".

Через анексію Криму обидві вишки перейшли у власність Росії.