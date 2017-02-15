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Луценко вимагає перевірки прокурорів на наркозалежність

Луценко пригадав факт, коли прокурор на Запоріжжі вживав наркотики на робочому місці з паперів кримінального провадження
Генеральний прокурор Юрій Луценко дав доручення обласним прокуратурам перевірити на наркозалежність всіх підлеглих.
Луценко вимагає перевірки прокурорів на наркозалежність Юрій Луценко. Фото: antikor.com.ua

"Прошу всі обласні прокуратури провести перевірку на наркозалежність всіх підлеглих. Відповідні методики існують. Розумію, що це не передбачено нашим бюджетом. Тим не менше, добровільно, добровільно-примусово всі працівники прокуратури мають здати кров, волосся, нігті - будь-який метод прийнятний. Всіх - від місцевої, регіональної, а потім і до Генеральної прокуратури - перевірити на причетність до цієї зарази", - каже Луценко, повідомляє Еспресо.TV.

Він також згадав факт, коли прокурор на Запоріжжі вживав наркотики на робочому місці з паперів кримінального провадження, а також схиляв і інших до вживання, в тому числі і працівників прокуратури.

"Цей випадок - тільки дзвіночок. Впевнений, за цим стоїть цілий масив проблем. Це нечувана ганьба для прокуратури!" - додав Луценко.

Зазначимо, генпрокурор висловив занепокоєння зростанням криміногенної обстановки. Розкриття злочинів у 2016 році склало менше 30%.

Нагадаємо, генеральний прокурор Юрій Луценко оголосив догану старшому слідчому ГПУ Олексію Алфімову, який украв талони на пальне під час обшуку, та застереження про припинення неетичної поведінки прокурору-втікачу Сергію Стороженку, який забув вказати в декларації за 2015 рік власні фірми та щосили втікав від журналістки.

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