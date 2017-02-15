Луценко вимагає перевірки прокурорів на наркозалежність
"Прошу всі обласні прокуратури провести перевірку на наркозалежність всіх підлеглих. Відповідні методики існують. Розумію, що це не передбачено нашим бюджетом. Тим не менше, добровільно, добровільно-примусово всі працівники прокуратури мають здати кров, волосся, нігті - будь-який метод прийнятний. Всіх - від місцевої, регіональної, а потім і до Генеральної прокуратури - перевірити на причетність до цієї зарази", - каже Луценко, повідомляє Еспресо.TV.
Він також згадав факт, коли прокурор на Запоріжжі вживав наркотики на робочому місці з паперів кримінального провадження, а також схиляв і інших до вживання, в тому числі і працівників прокуратури.
"Цей випадок - тільки дзвіночок. Впевнений, за цим стоїть цілий масив проблем. Це нечувана ганьба для прокуратури!" - додав Луценко.
Зазначимо, генпрокурор висловив занепокоєння зростанням криміногенної обстановки. Розкриття злочинів у 2016 році склало менше 30%.
Нагадаємо, генеральний прокурор Юрій Луценко оголосив догану старшому слідчому ГПУ Олексію Алфімову, який украв талони на пальне під час обшуку, та застереження про припинення неетичної поведінки прокурору-втікачу Сергію Стороженку, який забув вказати в декларації за 2015 рік власні фірми та щосили втікав від журналістки.
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