Львівська міськрада оштрафувала перевізників за невихід маршруток на маршрути

Це перші штрафи, які наклали на перевізників за умовами нових договорів

Львівська міськрада оштрафувала чотирьох перевізників за те, що їхні автобуси не вийшли на маршрути в листопаді.

За невипуск достатньої кількості автобусів на маршрути на кожного з перевізників АТП-1, "Міра і К", "Фіакр-Львів", АТП-14630 наклали штраф у розмірі 3400 грн (200 неоподатковуваних мінімумів), повідомив начальник управління транспорту Олег Партика, інформує Zaxid.net.

Партика додав, що йдеться про невипуск 2-3 автобусів, однак не уточнив, на яких маршрутах.

Це перші штрафи, які наклали на перевізників за умовами нових договорів. Окрім невиїзду на маршрути, їх можуть також штрафувати за недотримання графіка, скарги пасажирів і неналежний стан автобусів. Однак за ці порушення штрафи менші - 1700 грн.

30 листопада перевізникам надіслали акти про порушення на ознайомлення, найближчим часом вони повинні заплатити штрафи.

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