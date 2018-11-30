Львівська міськрада оштрафувала перевізників за невихід маршруток на маршрути
За невипуск достатньої кількості автобусів на маршрути на кожного з перевізників АТП-1, "Міра і К", "Фіакр-Львів", АТП-14630 наклали штраф у розмірі 3400 грн (200 неоподатковуваних мінімумів), повідомив начальник управління транспорту Олег Партика, інформує Zaxid.net.
Партика додав, що йдеться про невипуск 2-3 автобусів, однак не уточнив, на яких маршрутах.
Це перші штрафи, які наклали на перевізників за умовами нових договорів. Окрім невиїзду на маршрути, їх можуть також штрафувати за недотримання графіка, скарги пасажирів і неналежний стан автобусів. Однак за ці порушення штрафи менші - 1700 грн.
30 листопада перевізникам надіслали акти про порушення на ознайомлення, найближчим часом вони повинні заплатити штрафи.
Херсонці вийшли на протест через відмову маршрутників перевозити пасажирів за 4 гривні
Нагадаємо, мешканці Тернополя на знак протесту проти підвищення тарифівна проїзд у громадському транспорті блокували рух у центрі міста, перекривши три дороги. Згодом через масові протести в місті скасували подорожчання проїзду. У відповідь на рішення мерії скасувати подорожчання проїзду тернопільські маршрутники відмовилися працювати.
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