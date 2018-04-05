Ляшко називає "брехливими" дані щодо авто

Він каже, що це дискредитація напередодні виборів

Лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко інформацію про ймовірну підробку документів під час продажу ним авто називає "брехливою".

"НАБУ, виконуючи політичне замовлення з відомого посольства, розповсюджує брехливу інформацію про те, що я начебто фіктивно продав свою машину. Це повна дурня! Я своє авто продав у 2015 році, з того часу його в мене немає і я ним не користуюся, гроші від продажу я задекларував", – написав він на своїй сторінці у Facebook.

Крім того, Ляшко звинувачує антикорупціонерів у намаганні дискредитувати його напередодні президентських виборів, запланованих на 2019 рік.

"Фейкова активність проти мене так званих антикорупціонерів – це намагання дискредитувати мене напередодні президентських виборів, в яких я обов‘язково братиму участь і переможу", – додав він.

Нагадаємо, що в рішенні Солом’янського суду Києва йдеться, що документи про продаж автомобіля Mercedes-Benz S 500L лідером "Радикальної партії" Олегом Ляшком, ймовірно, є підробленими.