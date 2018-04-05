Ляшко називає "брехливими" дані щодо авто
"НАБУ, виконуючи політичне замовлення з відомого посольства, розповсюджує брехливу інформацію про те, що я начебто фіктивно продав свою машину. Це повна дурня! Я своє авто продав у 2015 році, з того часу його в мене немає і я ним не користуюся, гроші від продажу я задекларував", – написав він на своїй сторінці у Facebook.
Крім того, Ляшко звинувачує антикорупціонерів у намаганні дискредитувати його напередодні президентських виборів, запланованих на 2019 рік.
"Фейкова активність проти мене так званих антикорупціонерів – це намагання дискредитувати мене напередодні президентських виборів, в яких я обов‘язково братиму участь і переможу", – додав він.
Нагадаємо, що в рішенні Солом’янського суду Києва йдеться, що документи про продаж автомобіля Mercedes-Benz S 500L лідером "Радикальної партії" Олегом Ляшком, ймовірно, є підробленими.
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