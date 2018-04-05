Під час продажу Ляшком авто, ймовірно, використовувалися підроблені документи, - НАБУ
Як йдеться в ухвалі суду від 18 квітня, відповідно до висновку судової почеркознавчої експертизи підпис покупця виконаний іншою особою. Йдеться про підпис у заяві щодо перереєстрації транспортного засобу Mercedes-Benz S500L у травні 2015 року.
У зв’язку з цим у НАБУ виникла необхідність встановлення обставин та підстав переоформлення права власності на цей автомобіль.
"Використання імовірно підроблених документів для надання вигляду законності підстав набуття ОСОБА_4 як особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, грошових коштів у розмірі 2 245 500 гривень отриманих нібито від продажу вказаного автомобіля, є обставинами, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні оскільки можуть містити відомості про подію кримінального правопорушення", – вказується в рішенні суду.
Детективи НАБУ просили суд надати доступ до низки документів, що стосуються перереєстрації автомобіля. Суд надав такий дозвіл.
У рішенні суду не вказуються прізвища, зазначається, що ОСОБА_4 є народним депутатом, який обрався у багатомандатному окрузі за списками "Радикальної партії" Олега Ляшка. Як відомо, Олег Ляшко у декларації за 2015 рік вказав, що отримав 2,2 мільйона гривень доходу від відчуження рухомого майна.
Наразі Олег Ляшко не коментував інформацію про ймовірну підробку документів під час продажу його авто.
Нагадаємо, що голова "Радикальної партії" Олег Ляшко за 2017 рік задекларував 20,6 млн гривень доходів і $484 тисяч готівки.
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