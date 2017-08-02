Ляшко з матюками впав у Раді, - ВІДЕО

Народний депутат Олег Ляшко впав у Верховній Раді і вилаявся через це.

Відео падіння нардепа розмістив на сторінці у Facebook журналіст Василь Крутчак.

Як видно на відео, Ляшко спіткнувся на сходах і впав, а також було чутно, що нардеп вилаявся матом. Ляшку допомогли підвестися.

Окрім того, за кадром хтось сказав: "Бог карає вас, Олег".

Нагадаємо, що співголова фракції "Опозиційний блок" Юрій Бойко вдарив лідера Радикальної партії Олега Ляшка під час засідання погоджувальної ради.