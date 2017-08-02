CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНародний депутат Олег Ляшко впав у Верховній Раді і вилаявся через це.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ляшко з матюками впав у Раді, - ВІДЕО
Депутату одразу ж допомогли підвестися
Фото: скріншот
Відео падіння нардепа розмістив на сторінці у Facebook журналіст Василь Крутчак.
Як видно на відео, Ляшко спіткнувся на сходах і впав, а також було чутно, що нардеп вилаявся матом. Ляшку допомогли підвестися.
Окрім того, за кадром хтось сказав: "Бог карає вас, Олег".
Нагадаємо, що співголова фракції "Опозиційний блок" Юрій Бойко вдарив лідера Радикальної партії Олега Ляшка під час засідання погоджувальної ради.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
08 02 2017 14:31 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- ВІДЕО Під час смолоскипної ходи у Слов'янську пролунав вибух, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
No articles
влажность:
давление:
ветер: