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Ляшко з матюками впав у Раді, - ВІДЕО

Депутату одразу ж допомогли підвестися
Народний депутат Олег Ляшко впав у Верховній Раді і вилаявся через це.
Ляшко з матюками впав у Раді, - ВІДЕО Фото: скріншот

Відео падіння нардепа розмістив на сторінці у Facebook  журналіст Василь Крутчак.

Як видно на відео, Ляшко спіткнувся на сходах і впав, а також було чутно, що нардеп вилаявся матом. Ляшку допомогли підвестися.

Окрім того, за кадром хтось сказав: "Бог карає вас, Олег".

Нагадаємо, що співголова фракції "Опозиційний блок" Юрій Бойко вдарив лідера Радикальної партії Олега Ляшка під час засідання погоджувальної ради.

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08 02 2017 14:31
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