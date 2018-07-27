Лише чотири державні шахти є прибутковими, решта — збиткові

Із 33 державних шахт, що знаходяться поза зоною операції Об’єднаних сил, лише 4 є прибутковими.

Загалом, в Україні нараховується близько 102 державних шахт, проте більша їх частина знаходиться на території проведення ООС, йдеться у повідомленні на сайті уряду.

В Кабміні також зазначають, що за 5 місяців 2018 року видобуток вугілля з держшахт був на 3,6% меншим від планового показника, а за рік він скоротився на 7,6%. При цьому вартість вугілля зросла на 30,5%.

Нагадаємо, що 9 липня шахта №9 у Нововолинську зупинила роботу через заборгованість із виплати заробітної плати.

Це була не перша шахта на Волині, де відбуваються протести співробітників останнім часом. Гірники першої та другої змін шахти №10 "Нововолинська" 2 червня відмовилися підніматися на поверхню, оголосивши страйк з вимогою виплатити їм заборгованість із зарплат та добудувати їхню копальню.

У ніч на 4 липня одного з протестувальників забрали до лікарні через кровотечу. Після цього під землею залишились 46 гірників.