Ще одна шахта на Волині зупинила роботу через невиплату зарплат

У Міністерстві енергетики та вугільної промисловості відбувся розподіл коштів, але жодне з держпідприємств їх не отримало

Шахта №9 у Нововолинську зупинила роботу через заборгованість із виплати заробітної плати.

"5 липня у Міністерстві енергетики та вугільної промисловості, згідно з рішенням Кабміну, відбувся розподіл бюджетних коштів. Планувалося, що на погашення заборгованості із заробітної плати буде скеровано 324 мільйони гривень, з яких для ДП "Волиньвугілля" передбачалося виділити 9,5 мільйонів. Однак ці суми так і не надійшли на жодне з держпідприємств", – написав у Facebook голова Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець.

Відзначимо, що це вже друга шахта на Волині, де відбуваються протести співробітників останнім часом. Гірники першої та другої змін шахти №10 "Нововолинська" 2 червня відмовилися підніматися на поверхню, оголосивши страйк з вимогою виплатити їм заборгованість із зарплат та добудувати їхню копальню.

У ніч на 4 липня одного з протестувальників забрали до лікарні через кровотечу. Після цього під землею залишились 46 гірників.