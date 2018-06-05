Лише одна із затриманих у справі побиття військового Вербича причетна до нападу
Про це повідомила адвокатка постраждалого Дмитра Вербича Наталя Фещик.
"Так. Тільки одна із затриманих причетна до нападу. Це точна інформація. Я говорила з начальником карного розшуку. Її везуть на Київ. Завтра-післязавтра (7-8 травня, – ред.) має вирішуватися питання про застосування запобіжного заходу", – цитує Фещик "Громадське".
Посилаючись на слова слідчого поліції Фещик зазначила, що інші затримані особи не причетні до скоєння злочину.
"Дівчина в них просто проживала, ніби інші навіть в Києві ніколи не були, – їх затримали, але відпустили. Щодо того, чи зізналась жінка у скоєному, не можу сказати, бо не бачила матеріалів справи", – додала Наталя Фещик.
За словами адвокатки, щодо місцезнаходження інших нападників поки немає інформації.
Як повідомляв iPress.ua, у Києві невідомі напали з ножем на військового Дмитра Вербича. За інформацією депутата Роменської міської ради, волонтера Валентина Бондаренка, четверо людей із закритими обличчями вдарили Вербичу ножем у нижню частину спини, а потім застосували проти нього сльозогінний газ.
Сьогодні, 8 травня, в Харкові співробітники СБУ затримали людей, яких підозрювали в нападі на Вербича.
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