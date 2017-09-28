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Литва буде називати Грузію "Сакартвело", а грузин - сакартвелянамі

Грузини не люблять слова "Грузія". Їм більше до душі назва "Сакартвело".
Спікер литовського Сейму Вікторас Пранцкетіс пропонує зробити в 2018 році подарунок Грузії і грузинському народу. Він вважає, що литовці повинні називати Грузію не Грузією, а Сакартвело.
Литва буде називати Грузію "Сакартвело", а грузин - сакартвелянамі Фото: tudy In Lithuania

За словами Пранцкетіса, про це йому в Тбілісі говорили і прості громадяни, і президент Георгій Маргвелашвілі, а в Вільнюсі - посол Грузії в Литві Хатуна Салуквадзе.

"Це буде прекрасний подарунок грузинам", - повідомляє парламентський кореспондент BALTNEWS.lt з посиланням на спічрайтерів голови парламенту.

Ідею Пранцкетіса вже підтримали кілька депутатів Сейму Литви, в тому числі - з міжпарламентської групи зі зв'язків з Грузією.

Нагадаємо, глави дипмісій Естонії, Латвії та Литви в Парижі направили французькій газеті Le Monde лист з проханням надалі не називати їх країни в матеріалах видання "колишніми радянськими республіками".

 
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