ПОЛІТИКА НОВИНИСпікер литовського Сейму Вікторас Пранцкетіс пропонує зробити в 2018 році подарунок Грузії і грузинському народу. Він вважає, що литовці повинні називати Грузію не Грузією, а Сакартвело.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Литва буде називати Грузію "Сакартвело", а грузин - сакартвелянамі
Грузини не люблять слова "Грузія". Їм більше до душі назва "Сакартвело".
Фото: tudy In Lithuania
За словами Пранцкетіса, про це йому в Тбілісі говорили і прості громадяни, і президент Георгій Маргвелашвілі, а в Вільнюсі - посол Грузії в Литві Хатуна Салуквадзе.
"Це буде прекрасний подарунок грузинам", - повідомляє парламентський кореспондент BALTNEWS.lt з посиланням на спічрайтерів голови парламенту.
Ідею Пранцкетіса вже підтримали кілька депутатів Сейму Литви, в тому числі - з міжпарламентської групи зі зв'язків з Грузією.
Нагадаємо, глави дипмісій Естонії, Латвії та Литви в Парижі направили французькій газеті Le Monde лист з проханням надалі не називати їх країни в матеріалах видання "колишніми радянськими республіками".
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28 09 2017 14:23 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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