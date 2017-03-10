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Литва спрямувала в Україну групу військових інструкторів

Литовські військові інструктори з серпня 2015 року беруть участь в підготовці українських військових
У вівторок для участі у військово-навчальній операції в Україні відбула група литовських військових інструкторів з батальйону драгунів в Клайпеді.
Литва спрямувала в Україну групу військових інструкторів Фото: censor.net.ua

Про це повідомляє портал Delfi з посиланням на Міноборони Литви.

Це вже друга група військових, що складається з представників батальйону.

"У цьому році ми більше будемо орієнтуватися на вдосконалення роботи українських інструкторів, на спостереженні і аналізі їх дій, на здійснювані ними помилки, а не на самому їх навчанні", - сказав старший капітан групи Вікторас Буйва.

Протягом двох місяців на полігоні Яворів литовські військові навчатимуть українців планувати операції, проводити і оцінювати навчання, стрільби та інше.

Литовські військові інструктори з серпня 2015 року беруть участь в підготовці українських військових. Вони не беруть участі в бойових діях в Україні. Військово-навчальна операція націлена на навчання бійців збройних сил України.

Нагадаємо, що державний концерн "Укроборонпром" представив новий український літак Y1 "Дельфін", розроблений ДП "Одеський авіаційний завод".
 

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03 10 2017 20:50
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