Литва спрямувала в Україну групу військових інструкторів
Про це повідомляє портал Delfi з посиланням на Міноборони Литви.
Це вже друга група військових, що складається з представників батальйону.
"У цьому році ми більше будемо орієнтуватися на вдосконалення роботи українських інструкторів, на спостереженні і аналізі їх дій, на здійснювані ними помилки, а не на самому їх навчанні", - сказав старший капітан групи Вікторас Буйва.
Протягом двох місяців на полігоні Яворів литовські військові навчатимуть українців планувати операції, проводити і оцінювати навчання, стрільби та інше.
Литовські військові інструктори з серпня 2015 року беруть участь в підготовці українських військових. Вони не беруть участі в бойових діях в Україні. Військово-навчальна операція націлена на навчання бійців збройних сил України.
Нагадаємо, що державний концерн "Укроборонпром" представив новий український літак Y1 "Дельфін", розроблений ДП "Одеський авіаційний завод".
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