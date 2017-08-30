Людина вперше перепливла Балтійське море: це зробив поляк, - ВІДЕО
Плавець стартував з польського узбережжя у понеділок о 20:09 (за київським часом), а приплив на Борнхольм в середу о 00:30, повідомляє "Радіо Польща".
Під час встановлення рекорду поляка супроводжувала рятувальна група на катері. Утім, він не міг контактувати з нею і входити до плавзасобу. Щогодини йому за допомогою палиці передавали їжу.
Найбільшою проблемою плавця при встановленні рекорду була низька температура води у морі.
Нагадаємо, що Карась є професійним плавцем. У 2015 році він встановив рекорд Польщі, перепливши Ла-Манш за 8 годин і 48 хвилин.
У серпні 2016 році він вже пробував переплисти Балтійське море з Колобжега до Борнхольм, але після подолання 30-ти кілометрів плавець скасував заплив у зв'язку з великими хвилями й ознаками морської хвороби.
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