Людина вперше перепливла Балтійське море: це зробив поляк, - ВІДЕО

Польський плавець подолав майже 100 км з пляжу польського міста Колобжег до данського острова Борнхольм за 28 годин і 30 хвилин

26-річний польський спортсмен Себастьян Карась встановив світовий рекорд: людина вперше у світі переплила Балтійське море.

Плавець стартував з польського узбережжя у понеділок о 20:09 (за київським часом), а приплив на Борнхольм в середу о 00:30, повідомляє "Радіо Польща".

Під час встановлення рекорду поляка супроводжувала рятувальна група на катері. Утім, він не міг контактувати з нею і входити до плавзасобу. Щогодини йому за допомогою палиці передавали їжу.

Найбільшою проблемою плавця при встановленні рекорду була низька температура води у морі.

Нагадаємо, що Карась є професійним плавцем. У 2015 році він встановив рекорд Польщі, перепливши Ла-Манш за 8 годин і 48 хвилин.

У серпні 2016 році він вже пробував переплисти Балтійське море з Колобжега до Борнхольм, але після подолання 30-ти кілометрів плавець скасував заплив у зв'язку з великими хвилями й ознаками морської хвороби.