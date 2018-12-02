Макрон планує реорганізувати іслам у Франції

Президент відмовився розкривати подробиці реорганізації, поки не буде закінчена підготовка до її реалізації

Президент Франції Еммануель Макрона заявив, що хоче реорганізувати іслам у Франції, щоб "зберегти національну єдність і можливість вільної свідомості".

Про це повідомляє Politico.

"Ми працюємо над структуруванням ісламу у Франції, а також над тим, як донести це до людей, тому що це дуже важливо", - сказав він.

Макрон переконаний, що у реорганізацію потрібно вкласти "концепцію французького секуляризму" - це концепція, при якій держава та церква існують окремо. За його словами, це допоможе інтегрувати віру і побороти фундаменталізм.

Президент відмовився розкривати подробиці реорганізації, поки не буде закінчена підготовка до її реалізації.

Нагадаємо, французькі законодавці проголосували за прогресивну статтю нового закону, який дає громадянам "право на помилку" у відносинах з державою, не будучи автоматично покараними.