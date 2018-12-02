НОВИНИПрезидент Франції Еммануель Макрона заявив, що хоче реорганізувати іслам у Франції, щоб "зберегти національну єдність і можливість вільної свідомості".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Макрон планує реорганізувати іслам у Франції
Президент відмовився розкривати подробиці реорганізації, поки не буде закінчена підготовка до її реалізації
Фото: reuters.com
Про це повідомляє Politico.
"Ми працюємо над структуруванням ісламу у Франції, а також над тим, як донести це до людей, тому що це дуже важливо", - сказав він.
Макрон переконаний, що у реорганізацію потрібно вкласти "концепцію французького секуляризму" - це концепція, при якій держава та церква існують окремо. За його словами, це допоможе інтегрувати віру і побороти фундаменталізм.
Президент відмовився розкривати подробиці реорганізації, поки не буде закінчена підготовка до її реалізації.
Нагадаємо, французькі законодавці проголосували за прогресивну статтю нового закону, який дає громадянам "право на помилку" у відносинах з державою, не будучи автоматично покараними.
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