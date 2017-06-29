Макрон відмовився від щорічного традиційного інтерв'ю через "складність своїх думок"

Президент Франції Еммануель Макрон відмовився від щорічного традиційного інтерв'ю в день національного свята 14 липня - Дня взяття Бастилії.

Про це повідомляє RFI.

"Як заявили виданню Le Monde в оточенні Макрона, "думки президента занадто складні для гри в питання і відповіді з журналістами", – йдеться в повідомленні.

"Ми роздумували над тим, в якій формі повинен пройти виступ, і президент вирішив вибрати урочистішу форму", – цитує Le Monde слова свого співрозмовника в Єлісейському палаці.

Раніше 20 червня в інтерв'ю програмі Quotidien Макрон обіцяв відповісти на питання журналістів 14 липня.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон представив Президенту України Петру Порошенку свій план деокупації Донбасу.