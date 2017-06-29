ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент Франції Еммануель Макрон відмовився від щорічного традиційного інтерв'ю в день національного свята 14 липня - Дня взяття Бастилії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Макрон відмовився від щорічного традиційного інтерв'ю через "складність своїх думок"
За інформацією джерела, "президент вирішив обрати урочистішу форму"
Фото: reuters.com
Про це повідомляє RFI.
"Як заявили виданню Le Monde в оточенні Макрона, "думки президента занадто складні для гри в питання і відповіді з журналістами", – йдеться в повідомленні.
"Ми роздумували над тим, в якій формі повинен пройти виступ, і президент вирішив вибрати урочистішу форму", – цитує Le Monde слова свого співрозмовника в Єлісейському палаці.
Раніше 20 червня в інтерв'ю програмі Quotidien Макрон обіцяв відповісти на питання журналістів 14 липня.
Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон представив Президенту України Петру Порошенку свій план деокупації Донбасу.
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