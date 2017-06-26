Макрон запропонував свій план деокупації Донбасу

Президент Франції Еммануель Макрон представив Президенту України Петру Порошенку свій план деокупації Донбасу.

"Ми очікуємо результату. Рішення, яке я запропонував президенту Порошенку, всім сторонам "нормандського формату" і, власне, я вже це сказав президенту Путіну: я б хотів, щоб спочатку були на папері викладені попередні умови, які потрібно виконати, зусилля, які мають здійснити сторони", - заявив Емануель Макрон в понеділок у Парижі на спільній з Президентом України Порошенком прес-конференції в рамках його робочого візиту до Франції, інформує "Інтерфакс-Україна".

За словами президента Франції, йдеться про відведення військових сил і зброї, допуск міжнародних спостерігачів на всі точки і звільнення заручників.

Макрон зазначив, що потрібно відійти від позиції приховування реальної ситуації, а почати об'єктивно оцінювати ситуацію.

"Нам потрібно мати об'єктивну картину. Коли всі голови держав погодяться з цією об'єктивною картиною, завдяки роботі наших спільних команд ми зможемо підготувати базу, на якій ми зможемо зустрітися, маючи всі вихідні дані", - сказав він, додавши, що в такій ситуації буде рух уперед.

Президент Франції зазначив, що конфлікт на Донбасі триває довго і потрібно колективно ухвалити рішення, яке приведе до позитивного результату.

"Я детальніше і вже в остаточному викладі маю доопрацювати цей документ і мені здається, що канцлер Меркель (я буду обговорювати з нею це питання) погодиться з цим методом", - висловив надію Макрон.

Проекти рішень "нормандського формату", які можуть отримати назву "формула Макрона", можуть стати планом деокупації Донбасу, заявляє Президент України Петро Порошенко.

"Мені дуже подобається підхід пана президента, орієнтований на результат, конкретний, практичний і без зайвих розмов. Наші домовленості, що ми покладемо на папір проекти можливих рішень "нормандського формату", можливо, вони будуть називатися "формула Макрона", але ми зможемо пред'явити суспільству план досягнення миру і деокупації сходу України".

Нагадаємо, що президент Франції Емманнуель Макрон назвав Росію країною, що здійснює агресію на Донбасі й відібрала в України Кримський півострів.

Також, він заявив, що налаштований відновити переговорний процес в "нормандському форматі".

У свою чергу, Петро Порошенко допускає появу "формули Макрона" для врегулювання конфлікту на Донбасі.