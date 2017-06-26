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Макрон вважає Росію агресором і загарбником Криму

На думку Макрона, Мінський формат вирішення проблем Донбасу не ідеальний
Президент Франції Емманнуель Макрон вважає Росію країною, що здійснює агресію на Донбасі й відібрала в України Кримський півострів.
Макрон вважає Росію агресором і загарбником Криму Еммануель Макрон і Володимир Путін. Фото: EPA/UPG

"Треба розуміти, що агресія походить з Росії, тобто агресором є не Україна. Також ми визнаємо анексію Криму, що вона є незаконною. Ми знаємо, хто розв'язав війну. Ми повинні з цього вийти в рамках угод, яких було досягнуто", - заявив Макрон після зустрічі з Петром Порошенком.

На думку Макрона, мінський формат вирішення проблем Донбасу не ідеальний, але поки що кращих пропозицій немає.

До того ж, вважає президент Франції, в Мінську можна досягти успіху, якщо усі сторони процесу докладуть зусиль для виконання умов мінських домовленостей.

Нагадаємо, що Макрон заявив, що його налаштований відновити переговорний процес в "нормандському форматі".

Також французький президент зауважив, що між Україною і Францією існують давні стосунки і глибока історія.

У свою чергу Петро Порошенко допускає появу "формули Макрона" для врегулювання конфлікту на Донбасі.

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