СПОРТ НОВИНИЖурнал Forbes визначив двадцятку найдорожчих футбольних клубів світуПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Манчестер Юнайтед" визнали найдорожчим клубом світу
Вартість клубу оцінили у $3,7 млрд
Список очолив англійський клуб "Манчестер Юнайтед", вартість якого оцінили у $3,7 млрд, повідомляє Forbes.
На другому місці "Барселона" — $3,6 млрд, на третій позиції мадридський "Реал" — $3,5 млрд.
Також у двадцятку увійшли "Баварія", "Манчестер Сіті", "Арсенал", "Челсі", "Ліверпуль", "Ювентус", "Тоттенхем", ПСЖ, "Борусія" (Дортмунд"), "Мілан", "Атлетіко", "Вест Хем", "Шальке", "Рома", "Інтер", "Лестер" і "Наполі".
Нагадаємо, Мадридський "Реал" обіграв "Ювентус" з рахунком 4:1 у фіналі Ліги чемпіонів і вперше в історії другий рік поспіль став переможцем турніру.
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07 06 2017 22:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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