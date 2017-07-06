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"Манчестер Юнайтед" визнали найдорожчим клубом світу

Вартість клубу оцінили у $3,7 млрд
Журнал Forbes визначив двадцятку найдорожчих футбольних клубів світу
"Манчестер Юнайтед" визнали найдорожчим клубом світу

Список очолив англійський клуб "Манчестер Юнайтед", вартість якого оцінили у $3,7 млрд, повідомляє Forbes.

На другому місці "Барселона" — $3,6 млрд, на третій позиції мадридський "Реал" — $3,5 млрд.

Також у двадцятку увійшли "Баварія", "Манчестер Сіті", "Арсенал", "Челсі", "Ліверпуль", "Ювентус", "Тоттенхем", ПСЖ, "Борусія" (Дортмунд"), "Мілан", "Атлетіко", "Вест Хем", "Шальке", "Рома", "Інтер", "Лестер" і "Наполі".

Нагадаємо, Мадридський "Реал" обіграв "Ювентус" з рахунком 4:1 у фіналі Ліги чемпіонів і вперше в історії другий рік поспіль став переможцем турніру.

 

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07 06 2017 22:56
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