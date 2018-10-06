Марія Гайдар вирішила піти з Одеської облради
У проекті рішення облради, чергова сесія якої запланована на наступний тиждень, йдеться, що питання розглянуть у відповідності з п. 10 ч. 1 ст. 43, ч. 1 ст. 49 закону "Про місцеве самоврядування в Україні", п. 2 ч. 2 ст. 5 закону"Про статус депутатів місцевих рад", а також з урахуванням особистої заяви Гайдар, повідомляє "УНІАН".
"Достроково припинити повноваження депутата Одеської обласної ради Гайдар М. Е., обраного в багатомандатному виборчому окрузі за виборчим списком Одеської територіальної організації партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що Президент Петро Порошенко надав Марії Гайдар громадянство України 4 серпня 2015 року. Від російського громадянства вона відмовилася.
БПП висунув Гайдар кандидатом у депутати Одеської обласної ради.
Порошенко також призначав її своїм радником.
Марія Гайдар народилася в родині російського політика Єгора Гайдара у 1982 році. Вона є правнучкою письменника Аркадія Гайдара. У Росії відома як політик, громадський діяч та журналіст радіо "Ехо Москви". Вона працювала в команді російських опозиціонерів Олексія Навального і Бориса Нємцова.
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