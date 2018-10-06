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Марія Гайдар вирішила піти з Одеської облради

Гайдар була в команді Міхеїла Саакашвілі, призначеного в 2015 році головою Одеської ОДА
Колишня російська політик Марія Гайдар вирішила скласти з себе повноваження депутата Одеської обласної ради.
Марія Гайдар вирішила піти з Одеської облради Марія Гайдар. Фото: newsler.ru

У проекті рішення облради, чергова сесія якої запланована на наступний тиждень, йдеться, що питання розглянуть у відповідності з п. 10 ч. 1 ст. 43, ч. 1 ст. 49 закону "Про місцеве самоврядування в Україні", п. 2 ч. 2 ст. 5 закону"Про статус депутатів місцевих рад", а також з урахуванням особистої заяви Гайдар, повідомляє "УНІАН".

"Достроково припинити повноваження депутата Одеської обласної ради Гайдар М. Е., обраного в багатомандатному виборчому окрузі за виборчим списком Одеської територіальної організації партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Президент Петро Порошенко надав Марії Гайдар громадянство України 4 серпня 2015 року. Від російського громадянства вона відмовилася.

БПП висунув Гайдар кандидатом у депутати Одеської обласної ради.

Порошенко також призначав її своїм радником.

Марія Гайдар народилася в родині російського політика Єгора Гайдара у 1982 році. Вона є правнучкою письменника Аркадія Гайдара. У Росії відома як політик, громадський діяч та журналіст радіо "Ехо Москви". Вона працювала в команді російських опозиціонерів Олексія Навального і Бориса Нємцова.

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10 06 2018 22:31
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