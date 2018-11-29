Мартиненко заявив, що співпрацює з правоохоронцями Чехії

Екс-депутат Микола Мартиненко 28 листопада з'явився на допит, який на підставі запиту про правову допомогу проводили представники правоохоронних органів Чеської Республіки - в якості свідка у справі про ухилення від податків чеського підприємства "Шкода".

"По-перше, звернення чехів стосується можливої несплати податків в Чехії місцевим підприємством і не має до мене ніякого відношення. Це зовсім інша справа, ніж те, яке фабрикує НАБУ щодо мене і який зараз розглядається у Шевченківському суді Києва", - повідомила прес-служба колишнього депутата.

За словами Мартиненка, юридично він не був зобов'язаний це робити через процесуальні порушення з боку НАБУ.

"По-друге, - сказав він, - мій прихід є підтвердженням того, що я співпрацюю з правоохоронцями Чехії і готовий виконувати свої процесуальні обов'язки, незважаючи на грубі порушення чинного законодавства з міжнародного співробітництва в такій категорії справ. НАБУ було зобов'язане погодити з Генеральною прокуратурою України питання міжнародної правової допомоги з податкових правопорушень але не зробило цього. Зате НАБУ влаштувало в суді шоу з врученням мені повістки в присутності представників засобів масової інформації, щоб ще раз на камери попіаритися".

За його словами, для НАБУ неважливо, в чому звинувачувати. "Їм головне - мене дискредитувати. У суді звучали заяви про нібито справу проти мене в Чехії - хоча насправді мова йде про інформацію, яку чеські правоохоронці хочуть отримати від мене в якості свідка. НАБУ робить маніпуляції і підтасовування навіть у такому простому питанні", - підкреслив Мартиненко.