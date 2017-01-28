CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Володимирському соборі сталася масова бійка. Правоохоронці затримали хлопця з ножем та посвідченням учасника бойових дій.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Масова бійка сталася у Володимирському соборі
Серед служителів собору є постраждалі
Фото: unian.net
Про це повідомляють Вартові.Еспресо.
Наразі відомо про затримання молодого хлопця 1993 року народження. Затриманий прописаний у м. Дніпро, при собі мав посвідчення учасника бойових дій та ніж.
Зі слів поліцейських, серед служителів собору є постраждалі.
На місці працює слідчо-оперативна група.
Детальнішої інформації наразі немає.
Нагадаємо, 20 січня троє чоловіків постраждали в результаті бійки зі стріляниною у Києві.
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