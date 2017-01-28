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Масова бійка сталася у Володимирському соборі

Серед служителів собору є постраждалі
У Володимирському соборі сталася масова бійка. Правоохоронці затримали хлопця з ножем та посвідченням учасника бойових дій.
Масова бійка сталася у Володимирському соборі Фото: unian.net

Про це повідомляють Вартові.Еспресо.

Наразі відомо про затримання молодого хлопця 1993 року народження. Затриманий прописаний у м. Дніпро, при собі мав посвідчення учасника бойових дій та ніж.

Зі слів поліцейських, серед служителів собору є постраждалі.

На місці працює слідчо-оперативна група.

Детальнішої інформації наразі немає.

Нагадаємо, 20 січня троє чоловіків постраждали в результаті бійки зі стріляниною у Києві.

 

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28 01 2017 21:59
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