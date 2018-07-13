Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Масове отруєння у кафе Львова: госпіталізовано дев'ятьох осіб

Обставини події з'ясовують
В одному з кафе Львова зафіксували масове отруєння відвідувачів.
Масове отруєння у кафе Львова: госпіталізовано дев Фото: gettyimages.com

"Харчове отруєння в кафе "Томаш кебаб" за адресою: вул. Куліша, 10, госпіталізовано 9 осіб (із них семеро - до Львівської обласної інфекційної лікарні, двоє - до Пустомитівської районної центральної лікарні)", – йдеться у повідомленні "Гарячої лінії Львова" на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що обставини події з'ясовують.

Нагадаємо, що в Яремче (Івано-Франківська область) отруїлися 11 дітей, які відпочивали в готелі "Водоспад".

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

13 07 2018 17:19
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Військове спорядження від ветерана АТО: "Ми розробляємо речі, які підходять під український менталітет"

Військове спорядження від ветерана АТО: "Ми розробляємо речі, які підходять під український менталітет"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.