Масове отруєння у кафе Львова: госпіталізовано дев'ятьох осіб

В одному з кафе Львова зафіксували масове отруєння відвідувачів.

"Харчове отруєння в кафе "Томаш кебаб" за адресою: вул. Куліша, 10, госпіталізовано 9 осіб (із них семеро - до Львівської обласної інфекційної лікарні, двоє - до Пустомитівської районної центральної лікарні)", – йдеться у повідомленні "Гарячої лінії Львова" на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що обставини події з'ясовують.

Нагадаємо, що в Яремче (Івано-Франківська область) отруїлися 11 дітей, які відпочивали в готелі "Водоспад".