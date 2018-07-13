НОВИНИВ одному з кафе Львова зафіксували масове отруєння відвідувачів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Масове отруєння у кафе Львова: госпіталізовано дев'ятьох осіб
Обставини події з'ясовують
Фото: gettyimages.com
"Харчове отруєння в кафе "Томаш кебаб" за адресою: вул. Куліша, 10, госпіталізовано 9 осіб (із них семеро - до Львівської обласної інфекційної лікарні, двоє - до Пустомитівської районної центральної лікарні)", – йдеться у повідомленні "Гарячої лінії Львова" на своїй сторінці у Facebook.
Зазначається, що обставини події з'ясовують.
Нагадаємо, що в Яремче (Івано-Франківська область) отруїлися 11 дітей, які відпочивали в готелі "Водоспад".
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13 07 2018 17:19 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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