Мати затриманого в Криму Лимешка каже, що син дав свідчення під тортурами ФСБ

Мати затриманого в анексованому Криму Геннадія Лимешка Римма Рижкова стверджує, що її син дав ФСБ свідчення під тиском і тортурами.

Про це вона розповіла 15 серпня кореспондентові Крим.Реалії.

"Після затримання в нього ніс був збитий, і на щоці теж садна. На цьому відео й дурневі видно, що все замазане кремом, тільки око чорне. І розповідає, як по писаному. А те, що він проходив навчання, ми чуємо вперше", – сказала мати затриманого.

За словами Римми Рижкової, востаннє її син виходив на зв’язок зі своєю дружиною 9 серпня. Вона додала, що Геннадій із травня цього року перебував у Маріуполі.

"Він поїхав з дому в травні цього року в Маріуполь на роботу. Дзвонив дуже рідко, частіше писав. Тільки всі переговори були на домашню тематику. У нього тут маленька дитина, немає ще й року. Дитина хворіє, він і поїхав на заробітки до Маріуполя", – розповіла Рижкова.

Дружина затриманого Ірина Лимешко вважає чоловіка невинуватим.

"Інформацію про його затримання побачила по телебаченню. Він не винуватий. Більше я нічого не можу сказати", – сказала жінка.

Нагадаємо, напередодні Федеральна служба безпеки Російської Федерації заявила, що в окупованому Криму був затриманий "агент" Служби безпеки.

Повідомляється, що Лимешко - уродженець Харківської області і раніше проходив службу в зоні ATO на посаді старшого розвідника глибинної розвідки в одній з військових частин ЗСУ.

Згодом у спецслужбі повідомили, що Київський районний суд анексованого Росією Сімферополя заарештував на два місяці громадянина України Геннадія Лимешка, підозрюваного Федеральною службою безпеки Росії в підготовці диверсій в Криму.