Мати затриманого в Криму Лимешка каже, що син дав свідчення під тортурами ФСБ
Про це вона розповіла 15 серпня кореспондентові Крим.Реалії.
"Після затримання в нього ніс був збитий, і на щоці теж садна. На цьому відео й дурневі видно, що все замазане кремом, тільки око чорне. І розповідає, як по писаному. А те, що він проходив навчання, ми чуємо вперше", – сказала мати затриманого.
За словами Римми Рижкової, востаннє її син виходив на зв’язок зі своєю дружиною 9 серпня. Вона додала, що Геннадій із травня цього року перебував у Маріуполі.
"Він поїхав з дому в травні цього року в Маріуполь на роботу. Дзвонив дуже рідко, частіше писав. Тільки всі переговори були на домашню тематику. У нього тут маленька дитина, немає ще й року. Дитина хворіє, він і поїхав на заробітки до Маріуполя", – розповіла Рижкова.
Дружина затриманого Ірина Лимешко вважає чоловіка невинуватим.
"Інформацію про його затримання побачила по телебаченню. Він не винуватий. Більше я нічого не можу сказати", – сказала жінка.
Нагадаємо, напередодні Федеральна служба безпеки Російської Федерації заявила, що в окупованому Криму був затриманий "агент" Служби безпеки.
Повідомляється, що Лимешко - уродженець Харківської області і раніше проходив службу в зоні ATO на посаді старшого розвідника глибинної розвідки в одній з військових частин ЗСУ.
Згодом у спецслужбі повідомили, що Київський районний суд анексованого Росією Сімферополя заарештував на два місяці громадянина України Геннадія Лимешка, підозрюваного Федеральною службою безпеки Росії в підготовці диверсій в Криму.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Артефакти часів Київської Русі можуть поховати під бетоном через будівництво торгового центру
- ФОТО Сутички поліції та активістів під Радою, - фоторепортаж
- ФОТО "Апокаліпсис": Москву накрив найпотужніший ураган за останні сто років, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа