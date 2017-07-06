Мавританія стала дев'ятою країною, яка розірвала дипвідносини з Катаром Причиною там також назвали підтримку Катаром терористичних організацій

Мавританія стала дев'ятою країною, яка розірвала дипломатичні зв'язки з Катаром, звинувативши його в підтримці тероризму.

Фото: з вільних джерел

"Держава Катар пов'язала свою політику ... з підтримкою терористичних організацій і поширенням екстремістських ідей", - йдеться в заяві Міністерства закордонних справ західної африканської країни, члена Ліги арабських держав. Заява мавританського уряду про розривання дипвідносин із Катаром була опублікована арабської мовою Мавританським інформаційним агентством Al Jazeera. За даними Al Jazeera, перед посольством Катару у Мавританії наразі проходять протести. "В знак солідарності з Катаром, люди в столиці Мавританії Нуакшот продемонстрували біля катарського посольства, що вони проти рішення свого уряду щодо розривання зв'язків з державою в Перській затоці", - зазначає видання. Нагадаємо, Саудівська Аравія, Єгипет, Об'єднані Арабські Емірати і Бахрейн розірвали дипломатичні зв'язки з Катаром. Зокрема, Катар виплатив до мільярда доларів викупу за викрадених в Іраку 26 членів королівської сім'ї та захоплених військових.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію