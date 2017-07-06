Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Мавританія стала дев'ятою країною, яка розірвала дипвідносини з Катаром

Причиною там також назвали підтримку Катаром терористичних організацій
Мавританія стала дев'ятою країною, яка розірвала дипломатичні зв'язки з Катаром, звинувативши його в підтримці тероризму.
Мавританія стала дев Фото: з вільних джерел

"Держава Катар пов'язала свою політику ... з підтримкою терористичних організацій і поширенням екстремістських ідей", - йдеться в заяві Міністерства закордонних справ західної африканської країни, члена Ліги арабських держав.

Заява мавританського уряду про розривання дипвідносин із Катаром була опублікована арабської мовою Мавританським інформаційним агентством Al Jazeera.

За даними Al Jazeera, перед посольством Катару у Мавританії наразі проходять протести.

"В знак солідарності з Катаром, люди в столиці Мавританії Нуакшот продемонстрували біля катарського посольства, що вони проти рішення свого уряду щодо розривання зв'язків з державою в Перській затоці", - зазначає видання.

Нагадаємо, Саудівська Аравія, Єгипет, Об'єднані Арабські Емірати і Бахрейн розірвали дипломатичні зв'язки з Катаром.

Зокрема, Катар виплатив до мільярда доларів викупу за викрадених в Іраку 26 членів королівської сім'ї та захоплених військових.

 

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

07 06 2017 08:41
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Майже половина переселенців - за межею бідності, - інтерв

Майже половина переселенців - за межею бідності, - інтерв'ю з радником Мінсоцполітики

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.