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Майно Фірташа на Кіпрі заарештували за позовом російського банку

Забезпечувальні заходи торкнулися і головної компанії олігарха Group DF Holdings Limited
Суд Кіпру наклав арешт на рухоме і нерухоме майно бізнесмена Дмитра Фірташа майже на 46 млн доларів.
Майно Фірташа на Кіпрі заарештували за позовом російського банку Фото: Reuters

Забезпечувальні заходи торкнулися і головної компанії олігарха Group DF Holdings Limited, яка фактично керує всім бізнесом Фірташа.

"Приводом став позов російського банку ВТБ, якому заборгували дві структури бізнесмена – ПрАТ "Юкрейніан Кемікал Продактс" і ТОВ "Титанові інвестиції", які є власниками низки заводів в окупованому Криму. Загальна сума заборгованості становить понад 2,5 млрд руб", - зазначає "Комерсант".

За даними джерел видання, позов до окружного суду кіпрського міста Лімасол був поданий ще 20 грудня минулого року юристами банку ВТБ і через тиждень по ньому були прийняті забезпечувальні заходи. Сам позов по суті почнуть розглядати в кінці січня.

За словами співрозмовників видання, Фірташ - бенефіціар приватного акціонерного товариства "Юкрейніан Кемікал Продактс" і зареєстрованого в Росії ТОВ "Титанові інвестиції".

"Ці компанії є власниками низки великих хімічних підприємств в Криму, що займаються виробництвом діоксиду титану", - повідомляє автор.

Як зазначається, позивачі просили накласти забезпечувальні заходи на майно мільярдера і компаній Group DF Holdings Limited, Letan Investments Limited і Tolexis International Limited.

"Сам позов ВТБ пов'язаний з кредитом, який ще в кінці квітня 2015 року взяли в банку "Юкрейніан Кемікал Продактс" і "Титанові інвестиції". Уже в лютому наступного року позичальники "забули" про свої зобов'язання, переставши проводити виплати", - інформує видання.

Нагадаємо, що зараз Фірташ мешкає у розкішному маєтку в АвстріїВідень відмовляється видавати його Сполученим Штатам.

Генпрокуратура України досі не висувала йому підозр у жодній кримінальній справі.

ГПУ займається досудовим розслідуванням щодо зловживань топ-менеджменту Фірташа у газовий компанії "Газтек", а НАБУ підозрює збанкрутілий банк "Надра" в розтраті 400 млн грн, виділених інвесторами на створення дочірньої структури "Запорізького титано-магнієвого комбінату".

Зараз він позивається, щоб не допустити екстрадиції в США.

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16 01 2019 10:14
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