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Майже 150 стратегічних для економіки країни підприємств не постраждали внаслідок хакерської атаки

Наразі триває робота з локалізації вірусу та подолання наслідків кібернападу
Майже 150 стратегічних для економіки країни підприємств не постраждали внаслідок масштабної хакерської атаки.
Майже 150 стратегічних для економіки країни підприємств не постраждали внаслідок хакерської атаки Фото: MosDay.ru

Про це повідомляє прес-служба уряду.

"Майже 150 стратегічних для економіки країни підприємств, мережі яких підключені та контролюються фахівцями Державної служби спецзв’язку (ДССЗІ), в тому числі АЕС та підприємства, пов'язані із безпекою держави, не постраждали внаслідок масштабної хакерської атаки, здійсненої сьогодні о 14:00", - зазначили в повідомленні.

Наразі триває робота з локалізації вірусу та подолання наслідків кібернападу.

Нагадаємо, що близько полудня 27 червня на Україну почалася потужна вірусна атака. Її жертвами стали мережі Укренерго, ДТЕК, багатьох банків, ТРК "Люкс", "Нова пошта", мережі АЗС та інші.

Атака почалася практично одночасно, близько 11:30 ранку. Вірус розповсюджується дуже швидко. Проявляється у відмові роботи комп'ютерів на платформі Windows. Перевантажується і зашифровується.

Вірус-вимагач вражає комп'ютерні мережі, пропонуючи сплатити еквівалент $300 в Bitcoin.
 
Служба безпеки України повідомила, що поразка комп'ютерних мереж сталася з допомогою раніше відомого, але модифікованого вірусу-ransomware (вірусу-здирника), який в даний час вивчається.

 

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27 06 2017 21:03
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