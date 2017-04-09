Майже 170 населених пунктів в Україні - без світла через дощі та грози До відновлення електропостачання населених пунктів залучено аварійні бригади обленерго

В Україні внаслідок ускладнення погодних умов сталося знеструмлення 167 населених пунктів у чотирьох областях.

Фото: ukrinform.ua

"3 вересня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру), через спрацювання системи захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 167 населених пунктів у чотирьох областях, а саме: Львівська - 73 н.п., Івано-Франківська - 51 н.п., Тернопільська - 37 н.п. та Чернівецька - 6 н.п", - повідомляє прес-служба ДСНС. До відновлення електропостачання населених пунктів залучено аварійні бригади обленерго. Нагадаємо, внаслідок негоди у неділю, 3 вересня, був паралізований рух у центрі Івано-Франківська.

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