CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ Україні внаслідок ускладнення погодних умов сталося знеструмлення 167 населених пунктів у чотирьох областях.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Майже 170 населених пунктів в Україні - без світла через дощі та грози
До відновлення електропостачання населених пунктів залучено аварійні бригади обленерго
Фото: ukrinform.ua
"3 вересня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру), через спрацювання системи захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 167 населених пунктів у чотирьох областях, а саме: Львівська - 73 н.п., Івано-Франківська - 51 н.п., Тернопільська - 37 н.п. та Чернівецька - 6 н.п", - повідомляє прес-служба ДСНС.
До відновлення електропостачання населених пунктів залучено аварійні бригади обленерго.
Нагадаємо, внаслідок негоди у неділю, 3 вересня, був паралізований рух у центрі Івано-Франківська.
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04 09 2017 08:42 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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