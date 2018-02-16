Майже всіх учасників бійки біля Солом'янського суду відпустили
Решту 33 осіб відпустили, попередньо встановивши анкетні дані, - повідомила прес-служба поліції.
За подіями 15 лютого відкрили кримінальні провадження за ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), ст. 342 (опір працівникові правоохоронного органу) і ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу.
Як відомо, у Солом'янському суді Києва, де 15 лютого, проходило засідання по обранню запобіжного заходу меру Одеси Геннадію Труханову, близько 30 невідомих осіб у формі без шевронів блокували коридор і сходи. Згодом, повідомили, що націоналісти побили біля будівлі цього ж суду "тітушок". До будівлі суду прибули кілька десятків молодих людей характерної зовнішності в однакових чорних куртках з капюшонами, які підтримують Труханова. З ними побилися представники націоналістичних організацій: "Національних дружин", "Нацкорпусу", "С-14", "Свободи" і "Правого сектора".
Поліція затримала 38 учасників конфлікту, який стався у четвер, 15 лютого, біля будівлі Солом'янського районного суду Києва.
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