McDonald's відновив роботу в Житомирі Ольга

Матарикіна

Також компанія відновила роботу в Києві у ТРЦ Respublika Park (Кільцева дорога,1).

Фото: McDonald's

Про це McDonald's повідомляє у Facebook "Хто найбільше чекав МакДональдз у Житомирі? Сьогодні ваш день. Відкриваємо заклад у ТРЦ Глобал UA, вул. Київська, 77", – йдеться у повідомлені. Повний перелік ресторанів за посиланням. Раніше, 18 жовтня, компанія McDonald’s поновила роботу чотирьох ресторанів у Львівській області. Нагадаємо, мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s припинила роботу в Україні після повномасштабного вторгнення рф. З середини вересня 2022 року заклади McDonald’s почали поступово відновлювати свою роботу в Україні.

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