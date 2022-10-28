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McDonald's відновив роботу в Житомирі

Ольга
Матарикіна
Також компанія відновила роботу в Києві у ТРЦ Respublika Park (Кільцева дорога,1).
McDonald Фото: McDonald's
Про це McDonald's повідомляє у Facebook.
 
 
"Хто найбільше чекав МакДональдз у Житомирі? Сьогодні ваш день. Відкриваємо заклад у ТРЦ Глобал UA, вул. Київська, 77", – йдеться у повідомлені.
 
Повний перелік ресторанів за посиланням.
 
Раніше, 18 жовтня, компанія McDonald’s поновила роботу чотирьох ресторанів у Львівській області.
 
Нагадаємо, мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s припинила роботу в Україні після повномасштабного вторгнення рф.
 
З середини вересня 2022 року заклади McDonald’s почали поступово відновлювати свою роботу в Україні.
 
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28 10 2022 11:58
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