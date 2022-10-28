НОВИНИТакож компанія відновила роботу в Києві у ТРЦ Respublika Park (Кільцева дорога,1).Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
McDonald's відновив роботу в Житомирі
Фото: McDonald's
Про це McDonald's повідомляє у Facebook.
"Хто найбільше чекав МакДональдз у Житомирі? Сьогодні ваш день. Відкриваємо заклад у ТРЦ Глобал UA, вул. Київська, 77", – йдеться у повідомлені.
Повний перелік ресторанів за посиланням.
Раніше, 18 жовтня, компанія McDonald’s поновила роботу чотирьох ресторанів у Львівській області.
Нагадаємо, мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s припинила роботу в Україні після повномасштабного вторгнення рф.
З середини вересня 2022 року заклади McDonald’s почали поступово відновлювати свою роботу в Україні.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
28 10 2022 11:58 МЕДІА
- ВІДЕО Парламентський саміт Кримської платформи стартував у Загребі
- ФОТО Шапки із картону, окуляри з паперу та шоломи для мопедів: філіппінські студенти придумали "анти-списувальні" екзаменаційні шапки, які стали вірусними
- ВІДЕО За допомогою технологій Reface оживили видатну історичну постать Пилипа Орлика
- У Києві судитимуть кримчанина, який передавав ворогу координати для ракетних обстрілів столиці
- російські війська не здатні до наступальних операцій в Україні – британська розвідка
СТАТТІ