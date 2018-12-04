Медведєв запропонував заборонити американські товари у відповідь на санкції

Відповіддю Росії на санкції США може стати обмеження американських товарів, що надходять на російські ринки.

Про це заявив прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв, пише BBC.

"На нашому ринку досить багато продуктів з США. І це не тільки згадані цінні папери, з якими треба розбиратися окремо, але і цілий ряд інших товарів, які поставляються на наш ринок і виробляються американським бізнесом", - відповів він на питання про заходи, які може прийняти Росія у відповідь на санкції США.

"Спроби тиску, включаючи неприкрите використання будь-яких санкційних законів під надуманими приводами, не тільки не зменшуються, але збільшуються", - розповів він.

За його словами, Росія не виключає можливість звернення за захистом в торгові інститути у відповідь на спроби "покарати росіян" і "використання неконкурентних способів боротьби за економічні ринки".

"Відповідні заходи мають бути добре прорахованими, не завдавати шкоди нам самим, повинні бути адекватними, але не виключаю, що за відомим напрямками ми повинні будемо зважити всі аспекти нашої співпраці з США", - сказав Медведєв депутатам.

"Нас намагаються все жорсткіше і жорсткіше брати в фінансово-економічне кільце, і не реагувати на це ми не можемо".

Медведєв відомий як поціновувач продукції американської компанії Apple. Коли він був президентом його неодноразово бачили з iPhone і iPad. Пізніше йому дарували російські смартфони, і сам він говорив, що користується іншими телефонами. Але в листопаді 2017 року його знову сфотографували з iPhone X, на який прем'єр фотографував себе.

Остаточне рішення щодо відповіді Росії на санкції США прийме президент Росії, сказав Медведєв в ході щорічного звіту уряду перед Держдумою. Однак він висловив надію, що депутати виступлять зі своїми ініціативами щодо реакції на останні заходи США.

Нагадаємо, 6 квітня США запровадили санкції проти російських бізнесменів і чиновників, які увійшли в так звану "Кремлівську доповідь". Відзначається, що нові санкції стосуються можливого втручання Москви у президентські вибори США в 2016 році.

У санкційний список потрапили російські бізнесмени і підприємці, чий статок перевищує 1 млрд доларів. Зокрема нові санкції введено проти бізнесменів Олега Дерипаски, Ігоря Ротенберга, Сулеймана Керімова і Кирила Шамалова. Також у санкційному списку опинилися голова російського "Газпрому" Олексій Міллер, секретар Ради безпеки Микола Патрушев і голова "Роскомнагляду" Олександр Жаров.

У понеділок, 9 квітня, компанія United Company Rusal російського олігарха Олега Дерипаски, який потрапив під санкції США, розмістила на Гонконгській фондовій біржі повідомлення про те, що компанія може оголосити технічний дефолт.