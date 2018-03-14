Мер Дніпра анонсував будівництво нового аеропорту в місті

Мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що готується будівництво нового міжнародного аеропорту в місті.

На своїй сторінці у Facebook Філатов поділився посиланням на новину про те, що бізнесмен Олександр Ярославський у рамках приватно-державного партнерства побудує міжнародний аеропорт у Дніпрі.

"Скажу відразу: "Так, це правда". Так, я працюю. Так, новий аеропорт буде. І, так, величезна подяка Петру Олексійовичу [Порошенку]. У нього на контролі", - написав Філатов.

Стверджується, що Олександр Ярославський досяг домовленості з місцевою владою, зокрема з мером міста Борисом Філатовим, а також обговорив перспективи реалізації проекту з Ігорем Коломойським, бенефіціаром компанії "Дніпроавіа".

Термінал нинішнього міжнародного аеропорту "Дніпропетровськ" перебуває у власності компанії "Дніпроавіа", а злітно-посадкова смуга належить державі. Чи буде новий аеропорт побудований у цій ЗПС, поки що неясно.

Нагадаємо, що Міністерство інфраструктури планує до 2020 року побудувати міжнародний аеропорт у Білій Церкві. Летовище буде оснащене багатомодальною інфраструктурою для вантажних і пасажирських авіаперевезень.