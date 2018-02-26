Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

У Білій Церкві планують збудувати міжнародний аеропорт

Планується реконструкція існуючого аеродрому з будівництвом перону, мультимодального вантажно-логістичного комплексу та пасажирського терміналу
Міністерство інфраструктури планує до 2020 року побудувати міжнародний аеропорт у Білій Церкві. Летовище буде оснащене багатомодальною інфраструктурою для вантажних і пасажирських авіаперевезень.
У Білій Церкві планують збудувати міжнародний аеропорт Фото: cnn.com

Про це зазначено у переліку інвестиційних проектів, який оприлюднений на сайті Мінінфраструктури.

Планується реконструкція існуючого аеродрому з будівництвом перону, мультимодального вантажно-логістичного комплексу та пасажирського терміналу.

Також планується будівництво спеціальних будівель та споруд для ведення аеропортової діяльності.

Крім того, буде забезпечено встановлення радіотехнічного обладнання, засобів посадки та світло-сигнальної системи. У планах також зазначено придбання техніки та обладнання для утримання злітно-посадкової смуги.

Орієнтовна вартість проекту - 52 млн євро, орієнтовний термін реалізації - 2018-2020 роки.

"Можливі джерела фінансування - з міського, обласного, державного бюджетів, приватні інвестори, пільгове кредитування та гранти від міжнародних організацій", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, постійна комісія Київради з питань культури, туризму та інформаційної політики погодила проект рішення про перейменування комунального підприємства Міжнародний аеропорт "Київ" (Жуляни) на честь відомого конструктора українського походження Ігоря Сікорського.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

26 02 2018 15:59
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Просто не звертай уваги": Що чекає людину, яка наважилась лікувати депресію в Україні

"Просто не звертай уваги": Що чекає людину, яка наважилась лікувати депресію в Україні

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.