Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Мер Конотопа ініціює розпуск міськради

У місті третій місяць триває політична криза
Мер Конотопа Артем Семеніхін ініціював розпуск міської ради.
Мер Конотопа ініціює розпуск міськради Артем СеменіхінФото: Faceook/Руслан Андрійко

Семеніхін скерував відповідне звернення до Верховної Ради України, повідомляє сайт партії "Свобода".

Рішення пов'язане з непрацездатністю депутатського корпусу. "Фракції "Рідне місто", "Народна партія", "Воля народу", "Самопоміч" і "Солідарність" уже третій місяць дестабілізують роботу міської ради, зриваючи сесії", - йдеться на сайті партії.

Востаннє це сталося 30 травня, коли фракція "Рідне місто", не бажаючи розглядати бюджетні питання, покинула зал засідань, після чого там не залишилося кворуму.

Водночас видання UA:Суми наводить коментар керівника фракції "Самопоміч" Інни Пащенко, яка пропонує призначити вибори не тільки міськради, але й мера. "Тому що, справді, в цьому складі, під керівництвом цього міського голови консенсусу досягти не вдається", - сказала вона.

Керівник фракції "Рідне місто" Тетяна Сізон теж заявила, що "поки міський голова не знайде консенсусу з депутатами, працювати складно, майже неможливо".

"Депутати КМР прийшли працювати на сесію, незважаючи на тиск і все інше, але ще вчора на фракційному засіданні, було прийнято рішення, що ми голосуємо за всі питання, крім розподілу бюджету, оскільки є підозри щодо нецільового його використання", - пояснила вона позицію фракції.

Наступна сесія Конотопської міської ради має відбутися 15 серпня.

Як повідомляв iPress.ua у Конотопі Сумської області представник партії "Свобода" Артем Семеніхін, який виграв вибори міського голови, освятив свій новий робочий кабінет, замінивши на стіні портрет президента України Петра Порошенка на фото провідника українських націоналістів Степана Бандери.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

01 06 2017 10:56
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
New cave media: як українські журналісти створюють контент майбутнього

New cave media: як українські журналісти створюють контент майбутнього

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.