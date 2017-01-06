Мер Конотопа ініціює розпуск міськради

Мер Конотопа Артем Семеніхін ініціював розпуск міської ради.

Семеніхін скерував відповідне звернення до Верховної Ради України, повідомляє сайт партії "Свобода".

Рішення пов'язане з непрацездатністю депутатського корпусу. "Фракції "Рідне місто", "Народна партія", "Воля народу", "Самопоміч" і "Солідарність" уже третій місяць дестабілізують роботу міської ради, зриваючи сесії", - йдеться на сайті партії.

Востаннє це сталося 30 травня, коли фракція "Рідне місто", не бажаючи розглядати бюджетні питання, покинула зал засідань, після чого там не залишилося кворуму.

Водночас видання UA:Суми наводить коментар керівника фракції "Самопоміч" Інни Пащенко, яка пропонує призначити вибори не тільки міськради, але й мера. "Тому що, справді, в цьому складі, під керівництвом цього міського голови консенсусу досягти не вдається", - сказала вона.

Керівник фракції "Рідне місто" Тетяна Сізон теж заявила, що "поки міський голова не знайде консенсусу з депутатами, працювати складно, майже неможливо".

"Депутати КМР прийшли працювати на сесію, незважаючи на тиск і все інше, але ще вчора на фракційному засіданні, було прийнято рішення, що ми голосуємо за всі питання, крім розподілу бюджету, оскільки є підозри щодо нецільового його використання", - пояснила вона позицію фракції.

Наступна сесія Конотопської міської ради має відбутися 15 серпня.

Як повідомляв iPress.ua у Конотопі Сумської області представник партії "Свобода" Артем Семеніхін, який виграв вибори міського голови, освятив свій новий робочий кабінет, замінивши на стіні портрет президента України Петра Порошенка на фото провідника українських націоналістів Степана Бандери.