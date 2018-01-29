Мер Одеси Труханов більше місяця не з'являвся на роботі і знову пішов у відпустку
У січні 2018 року Труханов вже вдруге бере відпустку, досі не з'явившись на роботі після минулорічної відпустки.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на міськраду Одеси.
Розпорядження про чергову відпустку для Труханова підписав виконувач його обов'язків Анатолій Орловський.
Геннадій Труханов не з'являвся на роботі з 26 грудня, коли офіційно взяв відпустку на 22 дні - до 18 січня.
19 січня, коли Труханов мав вийти на роботу після відпустки, виконувач його обов'язків Орловський продовжив йому відпустку до 22 січня.
З 22 по 25 січня Труханов перебував у відрядженні у Афінах з метою "проведення робочих переговорів з розвитку співробітництва".
25 січня Орловський відправив Труханова в чергове закордонне відрядження для участі у Всесвітньому економічному форуму у Давосі.
У 2017 році Труханов сім раз йшов у відпустку, в тому числі скориставшись правом взяти відпустку "за свій рахунок".
Усе це може бути пов'язано з розслідуванням Національного антикорупційного бюро у "справі "Краяну".
Нагадаємо, йдеться про будівлю в складі цілісного майнового комплексу держпідприємства "Завод "Краян", який на початку 2016 року було продано за 4 млн грн, а у вересні того самого року його придбала мерія Одеси вже за 185 млн грн.
Цю справу детективи НАБУ почали розслідувати в листопаді 2016 року. У грудні 2016 року бюро ініціювало арешт рахунків ТОВ. У середині січня НАБУ повідомило про підозру депутатові Одеської облради Олегу Бабенку через спробу дати хабар 500 тис. доларів за зняття арешту з рахунків. Затримати депутата не вдалося, він утік.
У рамках розслідування афери НАБУ проводило обшуки в кабінеті мера Одеси Геннадія Труханова та у нього вдома.
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