Мер Одеси Труханов більше місяця не з'являвся на роботі і знову пішов у відпустку

Міський голова Одеси Геннадій Труханов знову не вийшов на роботу, узявши відпустку за свій рахунок до 4 лютого.

У січні 2018 року Труханов вже вдруге бере відпустку, досі не з'явившись на роботі після минулорічної відпустки.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на міськраду Одеси.

Розпорядження про чергову відпустку для Труханова підписав виконувач його обов'язків Анатолій Орловський.

Геннадій Труханов не з'являвся на роботі з 26 грудня, коли офіційно взяв відпустку на 22 дні - до 18 січня.

19 січня, коли Труханов мав вийти на роботу після відпустки, виконувач його обов'язків Орловський продовжив йому відпустку до 22 січня.

З 22 по 25 січня Труханов перебував у відрядженні у Афінах з метою "проведення робочих переговорів з розвитку співробітництва".

25 січня Орловський відправив Труханова в чергове закордонне відрядження для участі у Всесвітньому економічному форуму у Давосі.

У 2017 році Труханов сім раз йшов у відпустку, в тому числі скориставшись правом взяти відпустку "за свій рахунок".

Усе це може бути пов'язано з розслідуванням Національного антикорупційного бюро у "справі "Краяну".

Нагадаємо, йдеться про будівлю в складі цілісного майнового комплексу держпідприємства "Завод "Краян", який на початку 2016 року було продано за 4 млн грн, а у вересні того самого року його придбала мерія Одеси вже за 185 млн грн.

Цю справу детективи НАБУ почали розслідувати в листопаді 2016 року. У грудні 2016 року бюро ініціювало арешт рахунків ТОВ. У середині січня НАБУ повідомило про підозру депутатові Одеської облради Олегу Бабенку через спробу дати хабар 500 тис. доларів за зняття арешту з рахунків. Затримати депутата не вдалося, він утік.

У рамках розслідування афери НАБУ проводило обшуки в кабінеті мера Одеси Геннадія Труханова та у нього вдома.