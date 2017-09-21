Мер Українки Київської області склав повноваження

Мер міста Українка, що в Київської області Павло Козирєв склав повноваження.

Він вирішив перейти на іншу роботу. "Це для мене новий, більш масштабний і складний проект. І, безумовно, він також пов'язаний із розвитком місцевого самоврядування та урбаністичним розвитком. Справа мого життя залишається незмінною, змінюється лише масштаб", - цитує Козирєва прес-служба міськради.

Прохання мера про відставку задовольнили 18 голосами "за".

Козирєв був мером Українки з 2002 року. На виборах 2015 року він переміг із результатом 46,28%.

Українка - місто районного значення в Обухівському районі Київської області України. Розміщене на річці Дніпро за 38 кілометрів від Києва. Біля міста розташована Трипільська ТЕС.

Нагадаємо, що начальник харківської патрульної поліції Вадим Лісничук вирішив піти у відставку.