Mercedes-Benz інвестує $1 млрд у виробництво електрокарів у США
Виробництво буде запущено в штаті Алабама, де вже працює завод німецького автогіганта, але поки він випускає традиційний транспорт, повідомляє Е-move.
Щоб фабрика почала виробляти електромобілі і батареї до них, компанія вкладе в неї $1 млрд. На заводі будуть вироблятися автомобілі нової серії EQ.
Представник компанії, що відповідає за виробництво і організацію поставок, розповів, що значні інвестиції дозволять збільшити виробничий потенціал в Алабамі. Розширення виробництва в Алабамі топ-менеджер приурочив до 20-річного ювілею місцевого підприємства.
Разом з тим, німецька марка інвестує $735 млн у виробництво EV в Китаї. Виробляти електрокари в США Daimler почне на початку наступного десятиліття. Однією з новинок, яку там збирати, буде електричний кросовер EQ C. У Німеччині його випуск почнеться в 2019 році.
Нагадаємо, що альянс Renault-Nissan за підсумками першого півріччя 2017 року став найбільшим автовиробником у світі.
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