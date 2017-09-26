Mercedes-Benz інвестує $1 млрд у виробництво електрокарів у США

Концерн Daimler планує випускати електромобілі Mercedes-Benz не тільки в Німеччині, але і в США.

Виробництво буде запущено в штаті Алабама, де вже працює завод німецького автогіганта, але поки він випускає традиційний транспорт, повідомляє Е-move.

Щоб фабрика почала виробляти електромобілі і батареї до них, компанія вкладе в неї $1 млрд. На заводі будуть вироблятися автомобілі нової серії EQ.

Представник компанії, що відповідає за виробництво і організацію поставок, розповів, що значні інвестиції дозволять збільшити виробничий потенціал в Алабамі. Розширення виробництва в Алабамі топ-менеджер приурочив до 20-річного ювілею місцевого підприємства.

Разом з тим, німецька марка інвестує $735 млн у виробництво EV в Китаї. Виробляти електрокари в США Daimler почне на початку наступного десятиліття. Однією з новинок, яку там збирати, буде електричний кросовер EQ C. У Німеччині його випуск почнеться в 2019 році.

Нагадаємо, що альянс Renault-Nissan за підсумками першого півріччя 2017 року став найбільшим автовиробником у світі.