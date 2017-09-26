Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Mercedes-Benz інвестує $1 млрд у виробництво електрокарів у США

На заводі будуть вироблятися автомобілі нової серії EQ
Концерн Daimler планує випускати електромобілі Mercedes-Benz не тільки в Німеччині, але і в США.
Mercedes-Benz інвестує $1 млрд у виробництво електрокарів у США Фото: ЕРА

Виробництво буде запущено в штаті Алабама, де вже працює завод німецького автогіганта, але поки він випускає традиційний транспорт, повідомляє Е-move.

Щоб фабрика почала виробляти електромобілі і батареї до них, компанія вкладе в неї $1 млрд. На заводі будуть вироблятися автомобілі нової серії EQ.

Представник компанії, що відповідає за виробництво і організацію поставок, розповів, що значні інвестиції дозволять збільшити виробничий потенціал в Алабамі. Розширення виробництва в Алабамі топ-менеджер приурочив до 20-річного ювілею місцевого підприємства.

Разом з тим, німецька марка інвестує $735 млн у виробництво EV в Китаї. Виробляти електрокари в США Daimler почне на початку наступного десятиліття. Однією з новинок, яку там збирати, буде електричний кросовер EQ C. У Німеччині його випуск почнеться в 2019 році.

Нагадаємо, що альянс Renault-Nissan за підсумками першого півріччя 2017 року став найбільшим автовиробником у світі.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

26 09 2017 09:37
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Шлюб за розрахунком": як німецькі "друзі Путіна" у Бундестаг потрапили. Історія успіху

"Шлюб за розрахунком": як німецькі "друзі Путіна" у Бундестаг потрапили. Історія успіху

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.