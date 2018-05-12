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Меркель очолила список найвпливовіших жінок світу за версією Forbes

Друге місце посідає прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей
Канцлер Німеччини Ангела Меркель вкотре очолила список найвпливовіших жінок світу за версією американського журналу Forbes.
Меркель очолила список найвпливовіших жінок світу за версією Forbes Ангела Меркель. Фото: rmf24.pl

Журнал оприлюднив актуальний рейтинг у вівторок, 4 грудня. Зазначається, що Меркель посідає перше місце у списку восьмий рік поспіль.

Друге місце, у порівнянні з минулим роком, також залишилось незмінним - його посідає прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей. На третє місце піднялась директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард.

"Жінки у списку топ-100 найвпливовіших у світі представляють 6 категорій: політика, бізнес, технології, фінанси, медіа та розваги, благодійність.

Північна Америка представлена 50 жінками у рейтингу, Азіатсько-Тихоокеанський регіон - 22, Європа (включно з РФ та Туреччиною) - 17, Сполучене Королівство - 7, Близький Схід - 3, Африка - 1", - пише видання.

До першої двадцятки Forbes увійшли переважно керівники бізнесу: гендиректор виробника автомобілів General Motors Мері Барра (4 місце), головний виконавчий директор Youtube Сьюзен Войчицька (7 місце) і голова ради директорів фінансово-кредитної групи Santander Ана Ботин (8 місце).

Дебютували в рейтингу 19 жінок, Серед них:  прем'єр-міністр Сербії Ана Брнабіч, американська тенісистка та дизайнер одягу Серена Вільямс, фінансовий директор групи Alibaba Меггі Вей Ву та інші.

"Гілларі Клінтон, яка у 2017 році посідала 65 місце, не увійшла до рейтингу-2018 уперше з моменту його створення в 2004 році

СЕО компанії Facebook Шеріл Сендберг випала з топ-10 у 2018 році уперше з моменту її дебюту в 2010-му, зараз вона посідає 11 місце", - йдеться у матеріалі.

Українок у списку немає.

Нагадаємо, журнал Forbes визнав автора поттеріани Джоан Роулінг найбільш високооплачуваним письменником 2017 року.

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05 12 2018 09:57
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