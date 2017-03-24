CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЖителі Маріуполя у соціальних мережах повідомляють про потужні вибухи в центрі міста.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Мешканці Маріуполя повідомляють про потужні вибухи в центрі міста
Вибухи чути в різних кінцях міста
Фото: 112.ua
Вибухи чути в різних кінцях міста.
Місцеві жителі також повідомляють, що по місту почали їздити машини "швидкої допомоги".
Фото:соцмережі
Також городяни повідомляють про потужної ударної хвилі, пише "УНН".
"За останні 15 хвилин було чути 2 звуку вибуху. Від вибухової хвилі закрилися двері. Коли обстрілювали мікрорайон Східний "Градами", двері не закривалися", - зазначила місцева мешканка.
Зазначимо, за минулу добу, 23 березня, порушуючи існуючі домовленості, російсько-окупаційні війська 94 рази обстрілювали українських захисників зі зброї калібром більше 100 мм вздовж всієї лінії розмежування.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
24 03 2017 11:10 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Наслідки пожежі у Балаклії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків