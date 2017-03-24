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Мешканці Маріуполя повідомляють про потужні вибухи в центрі міста

Вибухи чути в різних кінцях міста
Жителі Маріуполя у соціальних мережах повідомляють про потужні вибухи в центрі міста.
Мешканці Маріуполя повідомляють про потужні вибухи в центрі міста Фото: 112.ua

Вибухи чути в різних кінцях міста.

Місцеві жителі також повідомляють, що по місту почали їздити машини "швидкої допомоги".

Фото:соцмережі

Також городяни повідомляють про потужної ударної хвилі, пише "УНН".

"За останні 15 хвилин було чути 2 звуку вибуху. Від вибухової хвилі закрилися двері. Коли обстрілювали мікрорайон Східний "Градами", двері не закривалися", - зазначила місцева мешканка.

Зазначимо, за минулу добу, 23 березня, порушуючи існуючі домовленості, російсько-окупаційні війська 94 рази обстрілювали українських захисників зі зброї калібром більше 100 мм вздовж всієї лінії розмежування.

 
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24 03 2017 11:10
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