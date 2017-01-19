Мей запевняє, що Британія буде відкрита для міжнародного бізнесу після Brexit

Велика Британія "візьме на себе керівну роль в якості найбільш сильного і найбільш активного гравця на світовому ринку"

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила в Давосі про відкритість країни для міжнародного бізнесу після Brexit.

Зокрема, прем'єр заявила, що Велика Британія "візьме на себе керівну роль в якості найбільш сильного і найбільш активного гравця на світовому ринку".

За її словами, таке завдання вимагає нового підходу від уряду і бізнесу.

"Для уряду це означає зробити крок до більш активної ролі у відносинах з бізнесом", - цитує Мей "Європейська правда" з посиланням на The Telegraph.

Зазначимо, Великобританія не буде намагатися залишитися в рамках єдиного ринку ЄС після Brexit, однак шукатиме можливість отримати якомога ширший доступ у рамках Угоди про зону вільної торгівлі.

Нагадаємо, минулого місяця палата общин британського парламенту ухвалила покроковий план уряду щодо виходу країни зі складу Європейського Союзу.

Раніше прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей схвалила складання таємного плану для так званого "сірого" Brexit, який допоможе Сполученому Королівству уникнути радикального сценарію виходу з Європейського Союзу.