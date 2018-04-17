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Міграційна служба заявила про скорочення черг на закордонні паспорти

У ДМС нагадали, що будь-які пропозиції від посередників щодо прискорення оформлення закордонних паспортів є незаконними
Черга на персоналізацію закордонних паспортів за останній місяць скоротилася більш, ніж на 100 тисяч паспортів і тепер становить 572 тис. паспортів.
Міграційна служба заявила про скорочення черг на закордонні паспорти Фото: iPress.ua / Михайло Гема

"Незважаючи на стійко підвищений попит на закордонні паспорти, черга на персоналізацію скорочується. Це стало можливим після введення в експлуатацію на Поліграфкомбінаті "Україна" додаткової лінії персоналізації документів, яка була придбана у 2017 році. Якщо в середині березня загальна черга на персоналізацію закордонних паспортів на Поліграфкомбінаті "Україна" становила близько 700 тисяч, то вранці 16 квітня черга становила 572 тисячі", - , інформує прес-служба Державної міграційної служби.

Відзначається, що динаміка подальшого зменшення черги і скорочення реальних термінів видачі паспортів буде залежати від поточного попиту на закордонні паспорти.

З огляду на затримки у видачі закордонних паспортів через технічну нездатність виробника персоналізувати закордонні паспорти в умовах підвищеного попиту, ДМС не радить якимось чином планувати подорож за кордон (включаючи купівлю квитків, бронювання проживання тощо), не маючи на руках чинного паспорта громадянина Україна для виїзду за кордон.

ДМС нагадує, що будь-які пропозиції від посередників з надання послуг щодо прискорення оформлення закордонних паспортів є незаконними, і інформацію про таких "посередників" Державна міграційна служба передає Нацполіції для подальшого реагування.

Нагадаємо, на початку лютого Національна поліція затримала 8 посадовців Державної міграційної служби Києва та Черкащини. Посадовці ДМС надавали клієнтам приватної фірми можливість отримати біометричний паспорт в обхід електронної черги.

 

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17 04 2018 21:24
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