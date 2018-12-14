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Міненерго пропонує підвищити норми споживання газу

Норма споживання для домогосподарств з газовою плитою і за відсутності ЦГВ і газового водонагрівача в разі прийняття проекту постанови становитиме 8,3 куб м на квітень-вересень і 13,7 куб м на жовтень-березень (було 5,4 куб м цілий рік)
Міністерство енергетики та вугільної промисловості розробило і оприлюднило для громадського обговорення новий документ щодо норм споживання газу для побутових споживачів без лічильників.
Міненерго пропонує підвищити норми споживання газу Фото: gettyimages.com

Згідно з проектом постанови уряду, пропонується встановити норму споживання газу на одну особу для домогосподарств з газовою плитою і централізованим гарячим водопостачанням на рівні 5,8 куб м на період з квітня по вересень, і на рівні 8,8 куб м на період з жовтня по березень (було 3,3 куб м цілий рік), повідомляє "Інтерфакс-Україна".

У свою чергу споживання газу на одну особу для домогосподарств з газовою плитою і водонагрівачем пропонується закріпити на рівні 20 куб м на період з квітня по вересень, 25 куб м - на жовтень-березень (було 10,5 куб м впродовж року).

На випадок відсутності централізованого гарячого водопостачання норму споживання на одну людину для першої категорії домогосподарств пропонується закріпити на рівні 8,3 куб м (квітень-вересень) і 13,7 куб м (жовтень-березень).

Згідно з пояснювальною запискою, наразі індивідуальними лічильниками споживання газу не оснащені 24,9% домогосподарств.

Їх відсутність і "необґрунтований рівень норм" споживання не є мотивуючим фактором для реальної економії ресурсів, що в свою чергу призводить до збитків всіх суб'єктів господарювання, включаючи НАК "Нафтогаз України", в розмірі 2,681 млрд грн на рік.

Крім того, відсутність лічильників не дозволяє реалізувати план по 100% комерційному обліку природного газу, що використовується в домогосподарствах.

З посиланням на дані Асоціації газового ринку в документі також зазначається значне розходження між середньою нормою споживання газу на одну особу на місяць за показниками загальнобудинкових лічильників газу і нормою, встановленою постановою №203.

Нагадаємо, раніше суд задовольнив позов ПАТ "Хмельницькгаз", що входить до групи "Регіональна газова компанія", до Кабінету міністрів та скасував дію встановлених ним норм споживання газу без лічильника (постанови №203, 204).

Згідно зі скасованою постановою, такі норми становили 4,4 куб. м на одну людину для домогосподарства з газовою плитою, 7,1 куб. м - для домогосподарства з газовою плитою і водонагрівачем, 14 куб. м - для домогосподарств з газовою плитою, водонагрівачем і централізованим опаленням.

Пізніше постановою Кабміну № 609 від 18 серпня 2017 року норми були встановлені на рівні 3,3 куб. м, 5,4 куб. м і 10,5 куб. м відповідно.

У грудні споживачі газу без лічильників отримали рахунки за газ з донарахуваннями.

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14 12 2018 16:45
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