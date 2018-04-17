Мінфін не бачить можливості для підвищення "мінімалки" до 4200 грн

Держбюджет і так недоотримав 6 млрд гривень за перший квартал

Міністерство фінансів не бачить можливості для підвищення розміру мінімальної зарплати з 3723 грн до 4200 грн.

У прикінцевих положеннях закону про державний бюджет на 2018 рік мовиться, що Кабінет міністрів за підсумками першого кварталу повинен розглянути питання про можливість підвищення мінімальної зарплати з квітня до 4200 грн.

Марченко сказав, що таке підвищення зараз неможливе.

"Оперативні дані Держказначейства за підсумками першого кварталу 2018 року свідчать про відсутність можливості підвищити мінімальну зарплату. За підсумками трьох місяців до держбюджету надійшло 193,6 млрд грн. Це на 96,9% від затвердженого показника на перший кварталу 2018 року (розпис 199,7 млрд грн). Тобто держбюджет недоотримав 6,1 млрд грн", - сказав заступник міністра фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю Delo.UA.

За умови підвищення "мінімалки" до 4200 грн треба було б розширення видаткової частини бюджету на рік як мінімум на 13 млрд грн. А з огляду на витрати на підвищення посадового окладу працівника, тарифного розряду, єдиної тарифної системи, Мінфін оцінює додаткову потребу у видатках на поточний рік в 30 млрд грн.

Нагадаємо, з 1 січня 2018 року мінімальна заробітна плата в Україні зросла на 523 грн (16,3%) до 3723 грн.

Раніше міністр соціальної політики Андрій Рева заявив, що резерви для підвищення мінімальної зарплати в Україні є вже сьогодні.