Резерви для підвищення мінімальної зарплати є вже сьогодні, - Рева
"У першу чергу я вважаю, що резерви для підвищення мінімальної зарплати є вже сьогодні. Я вважаю, що це буде політичне рішення", - сказав міністр в ефірі телеканалу ICTV, передають "Українські Новини".
За його словами, таке рішення буде прийнято Кабінетом Міністрів за підсумками аналізу економічної ситуації, після чого буде передано на розгляд Верховної Ради.
"Поки що таких результатів за підсумками 1-го кварталу немає, тому що дані офіційної статистики ми отримаємо трохи пізніше. Коли ми їх отримаємо в повному обсязі, розглянемо і приймемо відповідне рішення", - додав він.
Нагадаємо, що віце-прем'єр-міністр Павло Розенко заявив, що рішення про можливість підвищення розміру мінімальної зарплати до 4100 гривень ухвалять наприкінці квітня або на початку травня.
Також, за словами Павла Розенка, в Україні існують тисячі вакансій із заробітною платою у понад 15 тис грн.
Додамо, що, за даними Мінекономрозвитку, до 2021 року розмір мінімальної заробітної плати досягне позначки в 6200 гривень. Зокрема, очікується, що вже в 2019 році мінімальна зарплата підвищиться до 4600 гривень.
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