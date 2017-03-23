Мінфін США отримав дані про офшорні операції Манафорта

Представники Манафорта поки цю інформацію не коментують

Департамент фінансів США надійшла інформація про офшорні фінансові операції, до яких причетний колишній глава передвиборчого штабу президента США Дональда Трампа Пол Манафорт.

Інформація була отримана в рамках розслідування можливих фактів корупції під час його роботи у Східній Європі, повідомляє Associated Press.

"Дані були передані слідчою групою на Кіпрі на початку цього року", - сказало виданню джерело, наближене до розслідування цієї справи.

При цьому підкреслюється, що представники Манафорта поки цю інформацію не коментують.

Відзначимо, що Пол Манафорт очолював штаб Трампа до серпня 2016 року. Він написав заяву про відставку після того, як ЗМІ дізналися, що "Партія регіонів" оплачувала його послуг з використанням офшорних юрисдикцій і банків сумнівної репутації.

31 травня народний депутат Сергій Лещенко оприлюднив дані, що свідчать про виділення "Партією регіонів" великих сум на діяльність партії "Наша Україна" і Комуністичної партії, а також для роботи Центральної виборчої комісії у 2012 році.

У документах також було зазначено американського лобіста і політтехнолога Пола Манафорта, який був вимушений піти з передвиборчого штабу кандидата в президенти США Дональда Трампа через скандал із "чорною бухгалтерією".

Згодом, НАБУ підтвердило перебування імені Манафорта серед списків "чорної бухгалтерії" ПР, згідно з якими він отримав $12,7 млн. Наразі за цією справою ведеться розслідування.