ПОЛІТИКА НОВИНИДепутати Верховної Ради ухвалили рішення, яким призначили народну депутатку Ірину Фріз на посаду міністерки у справах ветеранів. За відповідне рішення проголосували 270 депутатів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Міністеркою з питань ветеранів обрали Ірину Фріз
Спікер Верховної Ради Андрій Парубій та віце-спікер парламенту Ірина Геращенко також підтримали кандидатуру Фріз
Фото: соцмережі
Представники більшості фракцій парламенту під час виступу у Раді заявили, що підтримують Ірину Фріз у якості кандидатки на посаду очільниці Міністерства, інформує Hromadske.
27 лютого 2018 року Верховна Рада рекомендувала Кабінету міністрів створити Міністерство у справах ветеранів. У кінці березня Кабмін почав процес створення міністерства у справах ветеранів.
Перший заступник голови Держслужби у справах ветеранів війни та учасників АТО Ігор Мальцев передбачив запуск Міністерства у справах ветеранів у IV кварталі 2018 року.
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