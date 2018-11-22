Міністеркою з питань ветеранів обрали Ірину Фріз

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій та віце-спікер парламенту Ірина Геращенко також підтримали кандидатуру Фріз

Депутати Верховної Ради ухвалили рішення, яким призначили народну депутатку Ірину Фріз на посаду міністерки у справах ветеранів. За відповідне рішення проголосували 270 депутатів.

Представники більшості фракцій парламенту під час виступу у Раді заявили, що підтримують Ірину Фріз у якості кандидатки на посаду очільниці Міністерства, інформує Hromadske.

27 лютого 2018 року Верховна Рада рекомендувала Кабінету міністрів створити Міністерство у справах ветеранів. У кінці березня Кабмін почав процес створення міністерства у справах ветеранів.

Перший заступник голови Держслужби у справах ветеранів війни та учасників АТО Ігор Мальцев передбачив запуск Міністерства у справах ветеранів у IV кварталі 2018 року.