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Міністеркою з питань ветеранів обрали Ірину Фріз

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій та віце-спікер парламенту Ірина Геращенко також підтримали кандидатуру Фріз
Депутати Верховної Ради ухвалили рішення, яким призначили народну депутатку Ірину Фріз на посаду міністерки у справах ветеранів. За відповідне рішення проголосували 270 депутатів.
Міністеркою з питань ветеранів обрали Ірину Фріз Фото: соцмережі

Представники більшості фракцій парламенту під час виступу у Раді заявили, що підтримують Ірину Фріз у якості кандидатки на посаду очільниці Міністерства, інформує Hromadske.

27 лютого 2018 року Верховна Рада рекомендувала Кабінету міністрів створити Міністерство у справах ветеранів. У кінці березня Кабмін почав процес створення міністерства у справах ветеранів.

Перший заступник голови Держслужби у справах ветеранів війни та учасників АТО Ігор Мальцев передбачив запуск Міністерства у справах ветеранів у IV кварталі 2018 року.

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22 11 2018 18:49
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