Міністр культури Нищук літає бізнес-класом та користується VIP-сервісами в аеропортах
Інформацію оприлюднило видання "УНН" із посиланням на власні джерела.
З переліком та вартістю таких послуг можна ознайомитися на сайті аеропорту. Кореспонденту УНН підтвердили, що на сайті розміщений актуальний прайс-лист.
Так, трансфер до літака коштує 430 CFH за одну персону, така послуга для кожної додаткової персони коштуватиме 180 CFH. На фотографії видно, що Є. Нищука супроводжували дві жінки, тому, ймовірно, така поїздка аеропортом коштувала 790 CFH, тобто близько 24 тисяч гривень. І це лише трансфер. Наприклад, ще є послуга перебування у лаунж-зоні, яка вартує 150 CFH (4,5 тисячі гривень), або ж послуга додаткового супроводу - так само 150 CFH.
Якими з додаткових послуг міністр скористався ще, УНН не відомо. Однак, з джерел агентству відомо, що летів міністр бізнес-класом авіакомпанії МАУ. Квиток на одного (Київ-Цюріх-Київ) коштує понад 42 тисячі гривень.
Ще один цікавий момент. На фото видно, що в руках міністр тримає паперовий пакунок з написом Caviar House & Prunier – відомої в колах поціновувачів дорогих рибних делікатесів марки.
Марка позиціонує свою продукцію як елітну, виготовлену за старовинними рецептами, які колись використовувалися лише для приготування морепродуктів для коронованих персон. Сто грамів філе червоної риби від цього виробника в середньому коштує 35 євро (наприклад, стільки коштує 100 грамів філе лосося "Цар Ніколай"). Якщо ж говорити про чорну ікру, заради якої гурмани і відвідують магазин цієї марки, то вартість стартує приблизно від 69 євро за баночку у 30 грамів. Однак, тут йдеться не про найдорожчий сорт. За бажанням можна придбати 30 грамів ікри і за 160 євро.
Зауважимо, що міністр Євген Ніщук перебував у Швейцарії в офіційному відрядженні - брав участь у конференції міністрів культури країн-підписантів Європейської культурної конвенції, яка відбувалася в рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі.
УНН направив запит до Міністерства культури України із запитанням про те, за чий кошт міністр здійснював візит та користувався додатковими послугами в аеропорту.
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