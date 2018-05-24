Міністр транспорту Нової Зеландії подав у відставку через дзвінок у літаку
За словами Твайфорда, він зателефонував, коли літак готувався до вильоту на внутрішньому маршруті. "Я визнаю, що я подзвонив, коли було заборонено це робити. Це недоречно для всіх, але особливо недоречно для мене, як міністра транспорту. Я прошу вибачення", - повідомляє видання NZ Herald.
Він додав, що дзвонив співробітнику свого апарату і на той момент "вважав, що це важлива розмова".
Твайфорд звернувся до прем'єр-міністерки Нової Зеландії Джасінди Ардерн з прохання прийняти його відставку.
Водночас, як повідомляє Newshub, Ардерн вирішила не звільняти міністра, а лише відсторонити його від посади на час розслідування.
"Вона відхилила мою пропозицію, але вирішила передати мою відповідальність за Управління цивільною авіацією", — додав він.
У Новій Зеландії, згідно з правилами цивільної авіації, пасажирам заборонено користуватися телефонами або іншими гаджетами у літаку.
Нагадаємо, міністр держуправління Естонії Яак Ааб, який сів за кермо наступного дня після п'янки та був затриманий за перевищення швидкості, у вівторок подав у відставку.
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