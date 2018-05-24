Міністр транспорту Нової Зеландії подав у відставку через дзвінок у літаку

У Новій Зеландії, згідно з правилами цивільної авіації, пасажирам заборонено користуватися телефонами або іншими гаджетами у літаку

Міністр транспорту Нової Зеландії Філ Твайфорд оголосив про відставку після того, як порушив правила безпеки на борту пасажирського літака.

За словами Твайфорда, він зателефонував, коли літак готувався до вильоту на внутрішньому маршруті. "Я визнаю, що я подзвонив, коли було заборонено це робити. Це недоречно для всіх, але особливо недоречно для мене, як міністра транспорту. Я прошу вибачення", - повідомляє видання NZ Herald.

Він додав, що дзвонив співробітнику свого апарату і на той момент "вважав, що це важлива розмова".

Твайфорд звернувся до прем'єр-міністерки Нової Зеландії Джасінди Ардерн з прохання прийняти його відставку.

Водночас, як повідомляє Newshub, Ардерн вирішила не звільняти міністра, а лише відсторонити його від посади на час розслідування.

"Вона відхилила мою пропозицію, але вирішила передати мою відповідальність за Управління цивільною авіацією", — додав він.

У Новій Зеландії, згідно з правилами цивільної авіації, пасажирам заборонено користуватися телефонами або іншими гаджетами у літаку.

Нагадаємо, міністр держуправління Естонії Яак Ааб, який сів за кермо наступного дня після п'янки та був затриманий за перевищення швидкості, у вівторок подав у відставку.