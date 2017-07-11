Міністр юстиції Німеччини закликав ЄС закрити податкові лазівки
За словами Хайко Мааса, лише таким чином ЄС може домогтись збільшення довіри до справедливого оподаткування, і публікація "Райських документів" лише засвідчила, наскільки необхідним є створення уніфікованих прозорих податкових правил, повідомляє Deutsche Welle.
"Великі підприємства повинні надавати більш прозору інформацію про те, де і скільки податків вони сплачують", - зазначив Маас.
За його словами, нині можливі ситуації, за яких певні інтернет-гіганти в Європі отримують мільярдні прибутки, сплачуючи при цьому мінімальні податки. "Ми повинні закрити податкові лазівки в межах ЄС", - закликав німецький міністр.
Крім того, у цей же день речник міністерства фінансів ФРН закликав німецькі засоби масової інформації, які також оприлюднили "Райські документи", надати відповідну інформацію податковим органам.
"Це б дуже допомогло", - наголосив представник мінфіну. Дані "Райських документів" виявили, що провідну роль в одній з офшорних компаній відігравав екс-канцлер Німеччини Ґергард Шредер.
Нагадаємо, витік фінансових документів, що дістав назву Paradise Papers ("Райські папери"), включає 13,4 млн документів, що здебільшого належать одній провідній компанії у офшорних фінансах.
Знахідки, оприлюднені у неділю, складають лише маленьку частину того, що ще розкриється упродовж тижня. Викриття стосуватимуться податків і фінансових оборудок сотень людей і компаній, чиї імена згадуються у отриманих документах.
Багато історій зосереджені на тому, як політики, транснаціональні корпорації, знаменитості і багатії використовують складні системи трастів, фондів і "компаній-одноденок", щоб захистити свої гроші від податківців чи сховати власні справи за завісою таємниці.
Розслідування Paradise Papers виявило, що клієнтом офшорних компаній був Президент України Петро Порошенко.
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