Міноборони Іраку повідомило про повне звільнення Мосула від бойовиків "Ісламської держави"
Про це пише "УНІАН" з посиланням на телеканал Sky News Arabia.
"У ІД більше не залишилося жодного району в Мосулі. У бойовиків немає іншого виходу, окрім капітуляції. Присутність ІД в Іраку закінчилося назавжди", – йдеться в заяві оборонного відомства.
Крім того, телеканал зазначає, що в рядах бойовиків стався розкол, а в боях в районі мечеті Ан-Нурі беруть участь всього п'ять терористів.
Операція по звільненню Мосула від "Ісламської держави" почалася в жовтні минулого року.
18 червня іракська урядова армія почала штурм старого міста Мосула. Через три дні бойовики ІД підірвали соборну мечеть Ан-Нурі в Мосулі. Після цього прем'єр-міністр Іраку Хайдер аль-Абаді заявив, що бойовики ІД визнали свою поразку, підірвавши соборну мечеть Ан-Нурі.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Від дитинства до останніх років: унікальні фото з життя Любомира Гузара
- ФОТО Посол Японії висадив сакури у Львові, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО В Одесі на Алеї Слави сталася бійка: затримано 16 осіб, - ФОТО ОНОВЛЕНО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа