Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Міноборони Іраку повідомило про повне звільнення Мосула від бойовиків "Ісламської держави"

Операція зі звільнення Мосула почалася в жовтні 2016-го
У міністерстві оборони Іраку заявили про повне звільнення Мосула від бойовиків терористичної угруповання "Ісламська держава".
Міноборони Іраку повідомило про повне звільнення Мосула від бойовиків "Ісламської держави" Фото: aa.com.tr

Про це пише "УНІАН" з посиланням на телеканал Sky News Arabia.

"У ІД більше не залишилося жодного району в Мосулі. У бойовиків немає іншого виходу, окрім капітуляції. Присутність ІД в Іраку закінчилося назавжди", – йдеться в заяві оборонного відомства.

Крім того, телеканал зазначає, що в рядах бойовиків стався розкол, а в боях в районі мечеті Ан-Нурі беруть участь всього п'ять терористів.

Операція по звільненню Мосула від "Ісламської держави" почалася в жовтні минулого року.

18 червня іракська урядова армія почала штурм старого міста Мосула. Через три дні бойовики ІД підірвали соборну мечеть Ан-Нурі в Мосулі. Після цього прем'єр-міністр Іраку Хайдер аль-Абаді заявив, що бойовики ІД визнали свою поразку, підірвавши соборну мечеть Ан-Нурі.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

29 06 2017 15:45
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
В Україні роздрібна ціна на електроенергію найнижча в Європі, а оптова - одна з найвищих, - Ковальчук

В Україні роздрібна ціна на електроенергію найнижча в Європі, а оптова - одна з найвищих, - Ковальчук

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.