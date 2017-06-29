Міноборони Іраку повідомило про повне звільнення Мосула від бойовиків "Ісламської держави"

Операція зі звільнення Мосула почалася в жовтні 2016-го

У міністерстві оборони Іраку заявили про повне звільнення Мосула від бойовиків терористичної угруповання "Ісламська держава".

Про це пише "УНІАН" з посиланням на телеканал Sky News Arabia.

"У ІД більше не залишилося жодного району в Мосулі. У бойовиків немає іншого виходу, окрім капітуляції. Присутність ІД в Іраку закінчилося назавжди", – йдеться в заяві оборонного відомства.

Крім того, телеканал зазначає, що в рядах бойовиків стався розкол, а в боях в районі мечеті Ан-Нурі беруть участь всього п'ять терористів.

Операція по звільненню Мосула від "Ісламської держави" почалася в жовтні минулого року.

18 червня іракська урядова армія почала штурм старого міста Мосула. Через три дні бойовики ІД підірвали соборну мечеть Ан-Нурі в Мосулі. Після цього прем'єр-міністр Іраку Хайдер аль-Абаді заявив, що бойовики ІД визнали свою поразку, підірвавши соборну мечеть Ан-Нурі.