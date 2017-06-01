Міноборони має вибірково призивати випускників військових кафедр, - екс-начальник Генштабу
Про це заявив Анатолій Лопата - генерал-полковник, екс-начальник Генштабу України, інформує "Громадське".
За словами Анатолія Лопати, прийомні комісії військового комісаріату, які відіграють вирішальну роль у призові людей на службу, повинні звертати увагу на місце роботи призовника, сплату податків, корисність професії та інші важелі.
"Треба діяти виважено. Якщо людина, маючи військову підготовку на кафедрі, але на сьогодні працює, платить податки, - вона утримує ЗСУ. І треба дуже уважно підходити до призову таких людей на строкову службу", - наголосив екс-начальник Генштабу.
"Люди, які поступали на військові кафедри у навчальних закладах, думали, що вони не будуть служити. Тому в цьому випадку такий вибірковий підхід з боку Міноборони до призову людей, які закінчили військові кафедри, є доцільним", - сказав він.
Нагадаємо, що в Збройні сили України будуть призивати громадян віком до 43 років, які закінчили кафедри військової підготовки, отримали офіцерські звання і не проходили військової служби.
Варто відзначити, що Державна прикордонна служба не планує повертатися до практики поповнення чисельності особового складу шляхом призову на строкову службу.
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