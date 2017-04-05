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З держбюджету виділили 200 млн гривень на відновлення арсеналів Міноборони

На повне відновлення складів з боєприпасами потрібно 5 мільярдів гривень
З резервного фонду держави додатково виділено 200 мільйонів гривень на відновлення живучості військових складів і арсеналів.
З держбюджету виділили 200 млн гривень на відновлення арсеналів Міноборони Фото: firtka.if

"Близько 99 мільйонів гривень виділено на відновлення пошкоджень, завданих пожежею на складі у Балаклії, із них 9 мільйонів – на розмінування території. Окрім того, із резервного фонду держави додатково виділено 200 мільйонів гривень на відновлення живучості військових складів та арсеналів", - повідомив міністр оборони Степан Полторак.

За словами міністра, особлива увага приділятиметься складам з озброєнням, розташованим поблизу кордонів з Росією.

За оцінкою Полторака, на забезпечення повного відновлення арсеналів і складів потрібно 5 мільярдів гривень, "з огляду на 25 років недофінансування".

Нагадаємо, що вночі 23 березня 2017 року в місті Балаклія Харківської області на території найбільшого в Україні військового складу Міністерства оборони виникла пожежа з подальшою детонацією танкових і артилерійських снарядів 125 і 152 мм.

За попередніми підрахунками, збиток від вибухів і пожеж на артилерійських складах у Балаклії Харківської області склав близько 220 млн гривень.

Міністр оборони Степан Полторак повідомив, що пожежа на складі ракетно-артилерійського озброєння в Балаклії Харківської області знищила 70% боєприпасів. Окрім того, міністр зазначив, що на належну охорону складів боєприпасів необхідно близько 5 млрд гривень.

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04 05 2017 18:21
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